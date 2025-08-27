El cruce entre Javier Correa y Chelo Díaz en la previa del clásico de Chile: "Después hablamos de paz"

Horas después, el propio Díaz intentó poner paños fríos. En diálogo con Radio ADN explicó que su gesto fue malinterpretado y que la situación se desató por una pregunta de un periodista que miraba hacia abajo: “Le pregunté por qué estaba así y se generó un revuelo. Hablé con Correa y está todo aclarado. No fue contra él ni contra Colo-Colo”.

correa javier

El mediocampista de 38 años también subrayó que, tras los incidentes recientes en la Copa Sudamericana, la intención es que el clásico se viva en paz: “Lo último que necesitamos es un conflicto fuera de la cancha. Queremos que todo quede en el juego”.

Con este cruce como telón de fondo, el Superclásico chileno que se jugará en el Monumental de Santiago promete ser uno de los partidos más calientes de la temporada, no solo por lo que está en juego en la tabla, sino por el ambiente caldeado que se generó en los días previos.