Vacaciones en Brasil: el destino que es un paraíso natural e increíble
Se encuentra en Mato Grosso do Sul, Brasil, y pese a su belleza, sigue siendo un destino poco conocido por los turistas.
El turismo en Brasil sigue siendo uno de los preferidos por los argentinos que buscan experiencias únicas en el exterior. Mientras que ciudades como Buzios, Florianópolis y Camboriú son las más elegidas durante el verano y el invierno, existen otros rincones menos conocidos que sorprenden por su belleza natural, tranquilidad y ofertas de aventura.
Uno de esos secretos mejor guardados es el pueblo de Bonito, un destino paradisíaco que combina naturaleza, ríos de aguas cristalinas, montañas y paisajes increíbles. Este lugar es ideal para quienes desean desconectarse del bullicio de los destinos tradicionales y disfrutar de un turismo más auténtico, activo y relajante al mismo tiempo.
Qué se puede hacer en Bonito
Bonito ofrece una gran variedad de actividades para todos los gustos. Sus ríos de aguas cristalinas permiten practicar snorkel y observar la fauna acuática tropical, mientras que los más aventureros pueden disfrutar de rafting y tirolesas.
Además, se pueden realizar visitas a haciendas locales para avistar aves, hacer cabalgatas y degustar platos típicos con ingredientes de la región. Este conjunto de opciones convierte a Bonito en un destino perfecto para combinar naturaleza, aventura y relax.
Dónde queda Bonito
El pueblo de Bonito está ubicado en Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste de Brasil, muy cerca de la frontera con Paraguay. Rodeado de montañas y selva, este rincón paradisíaco se distingue por sus paisajes naturales, lejos del mar y las playas típicas del país. Su nombre refleja a la perfección la belleza del lugar y la experiencia única que ofrece a los turistas que lo visitan.
Cómo llegar a Bonito
Bonito se encuentra a aproximadamente 1.400 kilómetros de Sao Paulo y cuenta con un aeropuerto propio con conexiones con las principales ciudades brasileras. Gracias a esto, el acceso al pueblo es sencillo y rápido, permitiendo que los visitantes lleguen cómodamente para disfrutar de sus ríos, montañas y actividades al aire libre sin complicaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario