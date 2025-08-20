Más allá de los clásicos: un destino de Brasil desconocido que destaca por su belleza

Además, en el Morro do Avencal se pueden apreciar antiguas inscripciones rupestres y, a pocos kilómetros, la Gruta Nossa Senhora de Lourdes combina belleza y espiritualidad, con una cueva y cascada que alberga la imagen de la Virgen desde 1944.

Cómo llegar a Urubici

Para llegar a Urubici desde Florianópolis, la opción más fácil y rápida es en automóvil. En primer lugar, se debe cruzar el puente que conecta con São José. Desde allí, el conductor tiene que tomar las carreteras BR-282 y SC-110 hasta llegar a destino. El trayecto tiene una duración que ronda los 180 minutos.