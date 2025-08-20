Más allá de los clásicos: un destino de Brasil desconocido que destaca por su belleza
Compuesto por un entorno natural único en Sudamérica, este destino tiene una población de 11.000 habitantes. Los detalles en la nota.
Brasil se presenta como uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Esto se debe a sus extensas playas, vasta y rica gastronomía y una cultura llena de color y ritmo que cautiva a millones de visitantes cada año.
Si bien el territorio dispone de ciudades maravillosas como Río de Janeiro, Salvador o las playas de Copacabana, hay un destino que combina playas, montañas y paisajes únicos en Sudamérica. Urubici. Este rincón desconocido se ubica a pocos kilómetros de Florianópolis y tiene una población de 11.000 habitantes.
Dónde queda Urubici
Urubici se encuentra en la región sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina. Uno de los aspectos más destacados es su proximidad con Florianópolis, a tan solo 175 kilómetros. Esta pequeña ciudad es reconocida por su ambiente cálido y acogedor, ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.
Qué hacer en Urubici
Este sitio es conocido por ofrecer una variedad de paisajes que encantan a todo tipo de viajeros. La Serra do Corvo Branco destaca por su camino flanqueado por enormes paredones de roca, mientras que el Morro da Igreja y el Cânion do Espraiado son espacios perfectos para disfrutar de la naturaleza y descansar durante las vacaciones.
Sin embargo, cada turista también tiene la posibilidad de visitar el Parque Mundo Novo, valorado por disponer de diferentes actividades recreativas. Uno de los deportes que se puede practicar es rappel desde una cascada de 100 metros, encargado de ofrecer una experiencia única en familia.
Además, en el Morro do Avencal se pueden apreciar antiguas inscripciones rupestres y, a pocos kilómetros, la Gruta Nossa Senhora de Lourdes combina belleza y espiritualidad, con una cueva y cascada que alberga la imagen de la Virgen desde 1944.
Cómo llegar a Urubici
Para llegar a Urubici desde Florianópolis, la opción más fácil y rápida es en automóvil. En primer lugar, se debe cruzar el puente que conecta con São José. Desde allí, el conductor tiene que tomar las carreteras BR-282 y SC-110 hasta llegar a destino. El trayecto tiene una duración que ronda los 180 minutos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario