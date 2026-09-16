Vacaciones en Chile: el pintoresco y relajante pueblo del sur ubicado a horas de la capital

La gastronomía también forma parte del recorrido. Las preparaciones caseras y los sabores típicos de la región complementan una propuesta turística caracterizada por un ritmo más pausado, donde caminar, contemplar el paisaje y conocer la identidad local ocupan buena parte de la experiencia.

Dónde queda y cómo llegar a Ralco

Ralco se encuentra en la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío y en un entorno marcado por la presencia de la cordillera de los Andes. Su ubicación permite encontrar paisajes donde se combinan montañas, vegetación y numerosos cursos de agua.

Una de las principales referencias para llegar es la ciudad de Los Ángeles, en Chile. Desde allí hay que recorrer aproximadamente 100 kilómetros en dirección a Alto Biobío, siguiendo la ruta Q-61 hasta alcanzar la localidad.

El recorrido desde Los Ángeles demanda alrededor de una hora y media en auto, aunque el tiempo puede variar de acuerdo con las condiciones del camino. El trayecto presenta sectores pavimentados y otros de ripio, por lo que es recomendable circular con precaución.

De esta manera, Ralco se convierte en una alternativa para unas vacaciones diferentes en el sur de Chile, especialmente para quienes buscan cambiar las grandes ciudades por montañas, naturaleza, tranquilidad y una fuerte presencia de las tradiciones locales.