Un policía de franco encontró una billetera con dinero y logró devolverla

Desde la institución destacaron firmemente la vocación de servicio del suboficial, remarcando que estos nobles valores se mantienen intactos incluso cuando el personal se encuentra fuera de sus funciones laborales habituales. Por su parte, el ciudadano afectado se mostró profundamente agradecido por el accionar, ya que había dado por perdida toda su vital documentación y el dinero en efectivo que llevaba consigo durante su viaje.