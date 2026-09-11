Un policía de franco encontró una billetera con dinero y logró devolverla
Un policía de franco halló documentación y dinero en efectivo. El suboficial rastreó al dueño para devolver las pertenencias en la comisaría.
Un destacado gesto de absoluta honestidad fue protagonizado recientemente por un Carabinero (tal como se conoce a la policía en Chile) que se encontraba disfrutando de sus días libres. El suboficial Joaquín Sepúlveda Ceballos viajaba hacia la comuna de San Vicente de Tagua Tagua cuando halló una billetera extraviada que contenía documentación personal y una importante suma de dinero.
La búsqueda del dueño y la entrega en la comisaría
Frente a esta sorpresiva situación, el funcionario policial inició rápidamente todas las gestiones necesarias para poder localizar al propietario legítimo. Tras una intensa búsqueda, logró coordinar la entrega formal de las pertenencias en las dependencias de la Sexta Comisaría de San Vicente, contando con el apoyo del personal de la Oficina Modelo de Integración Comunitaria.
Desde la institución destacaron firmemente la vocación de servicio del suboficial, remarcando que estos nobles valores se mantienen intactos incluso cuando el personal se encuentra fuera de sus funciones laborales habituales. Por su parte, el ciudadano afectado se mostró profundamente agradecido por el accionar, ya que había dado por perdida toda su vital documentación y el dinero en efectivo que llevaba consigo durante su viaje.
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