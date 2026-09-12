Tragedia en Chile: mueren 16 adultos mayores al incendiarse un geriátrico
Funcionarios denunciaron que el lugar era clandestino y el presidente Kast reclamó "medidas urgentes" destinadas a "revisar las condiciones" en que se encuentran los geriátricos chilenos.
Al menos 16 adultos mayores murieron y otros debieron ser evacuadas tras incendiarse un geriátrico del municipio de Pitrufquén, en la región chilena de Araucanía, según informaron este sábado las autoridades locales.
El trágico siniestro en el hogar para ancianos denominado “El Edén” se inició en la noche del viernes y las llamas recién pudieron ser sofocadas en las primeras horas del sábado, gracias a la intervención de seis dotaciones y decenas de rescatistas, policías y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) que arribaron al lugar una vez que fueron informados de la emergencia.
"Expresamos nuestro dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro", señaló el municipio de Pitrufquén en un comunicado, al tiempo que precisó que en el lugar ubicado a unos 640 kilómetros al sur de Santiago había 26 ancianos y solo una cuidadora en el momento del incidente.
La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, aseguró que los diez ancianos que sobrevivieron al incendio fueron trasladados a un hospital cercano y que el estado de salud de los sobrevivientes "es bueno. Ya están en buenas condiciones", subrayó.
Y agregó que el hecho "es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado haciendo contención a las familias", agregando que su municipio decretó tres días de duelo.
Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió "conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir", exigiendo "medidas urgentes" destinadas a "revisar las condiciones" en que se encuentran los geriátricos del país trasandino.
En tanto, se supo que desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) ya habían alertado de las deficiencias de funcionamiento del geriátrico. "Era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado, ha sido multado y era reincidente", declaró José Bravo, funcionario del Seremi.
"En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa, tenía sumario sanitario", agregó la alcaldesa Romero a medios locales.
Ahora, el fiscal asignado al caso, Jorge Granada, dijo que se está en fase de investigación desde la madrugada de este sábado para "determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas" en el hecho que enluta al país trasandino.
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