Tragedia en Chile: mueren 16 adultos mayores al incendiarse un geriátrico

Decenas de bomberos trabajaron en el lugar del siniestro que enluta a Chile.

Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió "conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir", exigiendo "medidas urgentes" destinadas a "revisar las condiciones" en que se encuentran los geriátricos del país trasandino.

En tanto, se supo que desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) ya habían alertado de las deficiencias de funcionamiento del geriátrico. "Era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado, ha sido multado y era reincidente", declaró José Bravo, funcionario del Seremi.

"En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa, tenía sumario sanitario", agregó la alcaldesa Romero a medios locales.

Ahora, el fiscal asignado al caso, Jorge Granada, dijo que se está en fase de investigación desde la madrugada de este sábado para "determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas" en el hecho que enluta al país trasandino.