Sorpresa en Chile: a Vozinha se le acabó el invicto en Colo Colo tras un insólito error propio

Vozinha, el insólito error en Colo Colo y la noche ante Deportes Concepción

El encuentro disputado este domingo 13 de septiembre en el estadio Monumental de Santiago se perfilaba como una jornada tranquila para el cómodo líder del torneo. Sin embargo, a los 11 minutos del primer tiempo se desencadenó el inesperado desenlace. Tras un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Jorge Henríquez, el golero salió a cortar el centro sin firmeza, fue anticipado en el aire por el defensor Norman Rodríguez y terminó mirando cómo la pelota se colaba en el fondo de su red.