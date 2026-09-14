Sorpresa en Chile: a Vozinha se le acabó el invicto en Colo Colo tras un insólito error propio
El experimentado arquero de Cabo Verde fallo en un centro, pagó caro su fallo ante Deportes Concepción y sufrió su primer gol en el Cacique.
El fútbol suele ser impiadoso hasta para las figuras internacionales. Tras un inicio perfecto en el arco de Colo Colo, a Vozinha le llegó el final a su racha de arcos en cero. El experimentado guardavalla de Cabo Verde padeció el primer gol en contra desde su arribo a Chile nada menos que por una falla de cálculo propia durante el empate 1-1 frente a Deportes Concepción por la fecha 23 de la Primera División.
Vozinha, el insólito error en Colo Colo y la noche ante Deportes Concepción
El encuentro disputado este domingo 13 de septiembre en el estadio Monumental de Santiago se perfilaba como una jornada tranquila para el cómodo líder del torneo. Sin embargo, a los 11 minutos del primer tiempo se desencadenó el inesperado desenlace. Tras un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Jorge Henríquez, el golero salió a cortar el centro sin firmeza, fue anticipado en el aire por el defensor Norman Rodríguez y terminó mirando cómo la pelota se colaba en el fondo de su red.
La jugada significó la primera caída de su valla al cabo de tres presentaciones oficiales bajó la conducción del entrenador argentino Fernando Ortiz. Su estreno se había dado en el triunfo 3-0 contra Unión Española por la Copa Chile, para luego hilvanar un empate sin goles en su debut por el certamen local frente a Huachipato.
Para fortuna del guardameta de 40 años, la falla no se tradujo en una derrota. A los 77 minutos del complemento, un tanto en propia puerta de Fernando Martínez estableció el 1-1 definitivo. La unidad le permitió al Cacique conservar el liderazgo absoluto de la tabla de posiciones con 54 puntos, manteniendo una holgada diferencia sobre sus perseguidores Universidad Católica y Universidad de Chile, ambos con 42 unidades.
Cabe destacar que el portero —cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias— arribó libre procedente del Chaves de Portugal tras transformarse en la máxima revelación del Mundial 2026. Sus notables actuaciones llevaron a la inédita Selección de Cabo Verde hasta los 16avos de final, donde cayeron ante Argentina. Ese rendimiento estelar le valió una histórica nominación al Balón de Oro como mejor arquero del mundo y un contrato con la institución trasandina hasta diciembre de 2027.
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