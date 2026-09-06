Ideal para los amantes de los viajes por la Ruta 40: el destino considerado como un "pueblo fantasma"

Otro de sus atractivos es simplemente caminar por el entorno árido y contemplar el paisaje sanjuanino. El silencio y las estructuras abandonadas generan una postal particular que permite imaginar cómo era la vida de las familias que intentaron instalarse en este punto del país.

Además, es un destino interesante para sacar fotografías y conocer la historia de las 16 familias pioneras que formaron parte del proyecto de colonia agrícola iniciado en 1975 y que quedó interrumpido al año siguiente.

Dónde queda Tucunuco

Tucunuco se encuentra en el departamento de Jáchal, en la provincia de San Juan, sobre el recorrido de la Ruta Nacional 40. Está ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de San José de Jáchal, uno de los principales centros urbanos de esta zona provincial.

Su ubicación sobre la mítica Ruta 40 hace que pueda incorporarse como una parada dentro de un viaje por carretera. Sin embargo, se trata de un sitio deshabitado y sin los servicios habituales de una localidad turística.

El paisaje que lo rodea es predominantemente árido y permite descubrir otra cara de San Juan, alejada de los destinos más concurridos y vinculada directamente con la historia y el patrimonio de la provincia.

Cómo llegar a Tucunuco

Para llegar a Tucunuco hay que tomar la Ruta Nacional 40 desde San José de Jáchal. El trayecto hasta el antiguo poblado es de aproximadamente 50 kilómetros y puede realizarse en vehículo particular.

Por las características del destino, es recomendable organizar la visita durante las horas del día y llevar agua y alimentos, debido a que el pueblo permanece deshabitado y no dispone de servicios para los visitantes.