Ideal para los amantes de los viajes por la Ruta 40: el destino considerado como un "pueblo fantasma"
En plena provincia de San Juan se encuentra un curioso destino abandonado que conserva construcciones y vestigios de un proyecto agrícola que quedó inconcluso.
La Ruta Nacional 40 es uno de los caminos más emblemáticos de Argentina y atraviesa algunos de los paisajes más impactantes del país. A lo largo de sus kilómetros aparecen pequeños pueblos, sitios históricos y rincones prácticamente desconocidos que pueden convertirse en una parada diferente para los viajeros.
Uno de ellos se encuentra en San Juan y actualmente permanece deshabitado. Sus construcciones abandonadas, el paisaje árido que lo rodea y una particular historia vinculada con un proyecto agrícola hicieron que sea conocido como un verdadero "pueblo fantasma".
Se trata de un antiguo asentamiento que nació como parte de una iniciativa estatal durante la década de 1970. Allí intentaron establecerse 16 familias, aunque el proyecto quedó interrumpido y el lugar terminó abandonado. Actualmente, sus restos permiten conocer una parte poco difundida de la historia de la región.
Qué se puede hacer en Tucunuco
Visitar Tucunuco es una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan del turismo histórico y los paisajes poco convencionales. A diferencia de otros destinos turísticos de San Juan, no cuenta con una infraestructura desarrollada, sino que su atractivo está precisamente en recorrer los vestigios que quedaron del antiguo asentamiento.
Entre los lugares que todavía pueden observarse aparece una antigua iglesia construida en piedra, además de un viejo piletón o reservorio relacionado con el ferrocarril. También pueden encontrarse restos de edificaciones que nunca llegaron a completarse.
Otro de sus atractivos es simplemente caminar por el entorno árido y contemplar el paisaje sanjuanino. El silencio y las estructuras abandonadas generan una postal particular que permite imaginar cómo era la vida de las familias que intentaron instalarse en este punto del país.
Además, es un destino interesante para sacar fotografías y conocer la historia de las 16 familias pioneras que formaron parte del proyecto de colonia agrícola iniciado en 1975 y que quedó interrumpido al año siguiente.
Dónde queda Tucunuco
Tucunuco se encuentra en el departamento de Jáchal, en la provincia de San Juan, sobre el recorrido de la Ruta Nacional 40. Está ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de San José de Jáchal, uno de los principales centros urbanos de esta zona provincial.
Su ubicación sobre la mítica Ruta 40 hace que pueda incorporarse como una parada dentro de un viaje por carretera. Sin embargo, se trata de un sitio deshabitado y sin los servicios habituales de una localidad turística.
El paisaje que lo rodea es predominantemente árido y permite descubrir otra cara de San Juan, alejada de los destinos más concurridos y vinculada directamente con la historia y el patrimonio de la provincia.
Cómo llegar a Tucunuco
Para llegar a Tucunuco hay que tomar la Ruta Nacional 40 desde San José de Jáchal. El trayecto hasta el antiguo poblado es de aproximadamente 50 kilómetros y puede realizarse en vehículo particular.
Por las características del destino, es recomendable organizar la visita durante las horas del día y llevar agua y alimentos, debido a que el pueblo permanece deshabitado y no dispone de servicios para los visitantes.
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