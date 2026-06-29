Vacaciones de invierno: el idílico pueblo de Brasil sin asfalto ideal para visitar en julio

Descansar en hamacas dentro del agua: en lugares como Lagoa do Paraíso y Lagoa Azul , se puede disfrutar de las tradicionales hamacas paraguayas instaladas sobre el agua transparente.

en lugares como y , se puede disfrutar de las tradicionales hamacas paraguayas instaladas sobre el agua transparente. Disfrutar el atardecer desde las dunas: recorrer las grandes dunas al final de la jornada permite observar cómo el sol desaparece sobre el océano, creando una postal única.

recorrer las grandes dunas al final de la jornada permite observar cómo el sol desaparece sobre el océano, creando una postal única. Practicar deportes de viento: las condiciones climáticas favorecen actividades como kitesurf y windsurf, gracias a la presencia constante de ráfagas.

De todos modos, al coincidir con las vacaciones de invierno escolares, el destino suele recibir más turistas, lo que puede generar un aumento en los precios de alojamiento y servicios. Además, la intensidad del viento puede levantar arena fina y resultar molesta en algunos momentos.

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Dónde queda Jericoacoara

Ubicado en el noreste de Brasil, dentro del estado de Ceará, Jericoacoara se destaca como uno de los destinos más buscados por el turismo gracias a su clima agradable y sus escenarios naturales únicos. La zona ofrece temperaturas cálidas durante gran parte del año, convirtiéndola en una alternativa ideal para visitar en distintas épocas.

El pueblo se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros de Fortaleza y cuenta con accesos cómodos para los viajeros. A través de vuelos y conexiones desde diferentes ciudades de Sudamérica, llegar a este paraíso de Brasil resulta cada vez más sencillo.

Cómo llegar Jericoacoara

La alternativa más elegida para visitar Jericoacoara es viajar en avión hasta Fortaleza y desde allí tomar un vuelo interno hacia el aeropuerto ubicado cerca del destino. Esta opción permite ahorrar tiempo y ofrece mayor comodidad para los turistas.

También existe la posibilidad de realizar el recorrido por vía terrestre. Desde diferentes puntos del estado de Ceará parten transportes que combinan rutas asfaltadas con caminos de arena, aunque el trayecto suele ser más largo y requiere varias horas de viaje.