El Gobierno autorizó a un línea aérea a ofrecer nuevos vuelos entre Buenos Aires y Brasil
TAM Linhas Aéreas podrá ofrecer vuelos regulares de pasajeros y carga entre Natal y la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno de Javier Milei autorizó este lunes a la empresa TAM Linhas Aéreas S.A., más a nivel conocida comercial como LATAM Airlines Brasil, a explotar servicios regulares internacionales de vuelos entre Natal (República Federativa del Brasil) y la Ciudad de Buenos Aires lo que marca un nuevo capítulo en las conexiones entre ambos países.
Así quedó plasmado en la Disposición 12/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial a partir de la solicitud presentada por la aerolínea brasileña para operar vuelos regulares de pasajeros y cargas en dicha ruta, con operaciones bidireccionales.
La decisión responde a los parámetros fijados por el Acuerdo Sobre Transportes Aéreos Regulares entre el Gobierno de la República Argentina y el entonces Gobierno de los Estados Unidos de Brasil, suscripto el 2 de junio de 1948 y aprobado por la Ley N° 13.920. Además, la operación se encuadra en los lineamientos técnicos y operativos surgidos de diversas actas bilaterales y del Memorando de Entendimiento firmado el 6 de marzo y el 20 de septiembre de 2024, que actualiza los marcos regulatorios para el transporte aéreo entre ambas naciones.
Según lo dispuesto por la normativa vigente, la compañía cumplió con todos los requisitos legales y administrativos, lo que posibilitó la emisión de la correspondiente autorización por parte de los organismos argentinos.
Ya a principios de este mismo mes, el gobierno libertario autorizó a la aerolínea Compañía de Aviación Paraguaya S.A. (Paranair) para operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga que van desde el ese país, Argentina, Chile y Bolivia.
La Subsecretaría de Transporte Aéreo otorgó la autorización a la empresa de bandera paraguaya tras haber sido designada oportunamente por la Autoridad Aeronáutica del vecino país para operar servicios regulares hacia territorio argentino, cumpliendo con los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente.
Disposición 12/2026:
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