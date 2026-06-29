El Gobierno autorizó a un línea aérea a ofrecer nuevos vuelos entre Buenos Aires y Brasil

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Ya a principios de este mismo mes, el gobierno libertario autorizó a la aerolínea Compañía de Aviación Paraguaya S.A. (Paranair) para operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga que van desde el ese país, Argentina, Chile y Bolivia.

La Subsecretaría de Transporte Aéreo otorgó la autorización a la empresa de bandera paraguaya tras haber sido designada oportunamente por la Autoridad Aeronáutica del vecino país para operar servicios regulares hacia territorio argentino, cumpliendo con los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente.

Disposición 12/2026:

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