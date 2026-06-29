Japón calienta el duelo con Brasil: un delantero minimizó a Neymar antes de jugar
Kento Shiogai, una de las jóvenes figuras del seleccionado japonés, lanzó una fuerte declaración en la previa del cruce de 16avos de final del Mundial 2026.
Brasil y Japón protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026, pero el encuentro comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. En la previa del duelo que se disputará en Houston, una de las principales figuras del seleccionado asiático sorprendió con declaraciones que rápidamente generaron repercusión en el ambiente futbolístico brasileño.
El protagonista fue Kento Shiogai, delantero del Wolfsburgo alemán, quien se refirió al presente de Neymar y dejó una frase que no pasó inadvertida. La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega a la fase eliminatoria con la posibilidad de contar nuevamente con el astro, quien dejó atrás los problemas físicos que arrastraba y volvió a sumar minutos en el triunfo frente a Escocia.
Sin embargo, para el atacante, el regreso del histórico atacante no representa el mismo desafío que en otras épocas. El delantero japonés consideró que el futbolista del Santos ya no tiene el nivel que supo mostrar durante los mejores años de su carrera. Las declaraciones fueron realizadas durante una charla con periodistas de los medios Football Channel, Gekisaka y Soccer Digest, y posteriormente reproducidas por los portales brasileños O Globo y Lance!.
Allí, el atacante fue consultado por los antecedentes de Neymar frente a Japón, un rival al que le convirtió ocho goles en apenas cuatro partidos amistosos. Lejos de mostrarse preocupado por esos números, respondió con una frase que rápidamente se viralizó. “Ese era el viejo Neymar, ¿verdad? Creo que ahora lo estamos haciendo bien”, argumentó Shiogai, dejando en claro que considera que el presente del crack brasileño es muy diferente al de aquellos enfrentamientos.
El delantero, nacido en 2005, inició su carrera en la Universidad de Keio antes de pasar por Yokohama Marinos. Posteriormente dio el salto al fútbol europeo para jugar en el NEC Nijmegen de Países Bajos y, más tarde, incorporarse al Wolfsburgo de Alemania. Pero el atacante no limitó sus declaraciones únicamente a Neymar. También analizó el panorama general del Mundial y sorprendió al relativizar el favoritismo histórico de Brasil.
Según su mirada, existen otras selecciones que actualmente generan una impresión más fuerte dentro del torneo y llegan mejor posicionadas para pelear por el título. “Antes era fuerte, ¿pero ahora? Tengo la impresión de que Francia es fuerte. Argentina también. En cuanto a Brasil, no he oído hablar mucho de él últimamente. Brasil sigue siendo fuerte. Si logramos ganar, ganaremos aún más impulso”, comentó el futbolista.
Las palabras del delantero asiático se conocieron en un contexto de enorme expectativa por el enfrentamiento entre ambos seleccionados. La Canarinha intentará ratificar su condición de candidato y avanzar a los octavos de final con Neymar nuevamente disponible, mientras que el conjunto nipón buscará protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen eliminando a uno de los máximos favoritos.
El cruce promete ser uno de los más atractivos de esta instancia y las declaraciones de Shiogai agregaron un condimento extra a una serie que ya despertaba una gran expectativa. Ahora será el turno de que ambos equipos trasladen esa rivalidad al campo de juego, donde los vecinos buscarán responder futbolísticamente a las provocadoras palabras del delantero japonés.
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