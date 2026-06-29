Japón calienta el duelo con Brasil: un delantero minimizó a Neymar antes de jugar

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Según su mirada, existen otras selecciones que actualmente generan una impresión más fuerte dentro del torneo y llegan mejor posicionadas para pelear por el título. “Antes era fuerte, ¿pero ahora? Tengo la impresión de que Francia es fuerte. Argentina también. En cuanto a Brasil, no he oído hablar mucho de él últimamente. Brasil sigue siendo fuerte. Si logramos ganar, ganaremos aún más impulso”, comentó el futbolista.

Las palabras del delantero asiático se conocieron en un contexto de enorme expectativa por el enfrentamiento entre ambos seleccionados. La Canarinha intentará ratificar su condición de candidato y avanzar a los octavos de final con Neymar nuevamente disponible, mientras que el conjunto nipón buscará protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen eliminando a uno de los máximos favoritos.

El cruce promete ser uno de los más atractivos de esta instancia y las declaraciones de Shiogai agregaron un condimento extra a una serie que ya despertaba una gran expectativa. Ahora será el turno de que ambos equipos trasladen esa rivalidad al campo de juego, donde los vecinos buscarán responder futbolísticamente a las provocadoras palabras del delantero japonés.