A un paso de Buenos Aires: este destino mágico es ideal para una escapada
Un lugar turístico que combina todas las comodidades con un paisaje hermoso y tranquilo, perfecto para descansar.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de estos destinos se trata de Villa Ventana, ubicado en el corazón de la comarca turística de Sierra de la Ventana. Las primeras construcciones se remontan a la década de 1940 y se fundó oficialmente en julio de 1947, pero el boom de visitantes había comenzado ya en 1911 con la inauguración del Club Hotel y Casino.
Su entorno natural con arboledas, sierras, campos, arroyos y cascadas la convierten en una verdadera villa alpina en medio de la Provincia.
Qué se puede hacer en Villa Ventana
El pueblo de Villa Ventana se destaca por sus construcciones de madera rodeadas de pinos y sus calles arboladas. Es ideal para recorrer a pie, desconectar y dejarse sorprender por el entorno natural de la comarca serrana. Hay un paseo de artesanías, productos regionales, chocolaterías y casas de té.
Hay muchas opciones de alojamiento que van desde campings hasta cabañas y hoteles, y lo mismo sucede con las propuestas gastronómicas. Cada mes de enero es sede de la Fiesta Provincial de la Golondrina.
Queda a pocos kilómetros del Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde se encuentra el Cerro Ventana y hay distintos senderos, arroyos y cascadas. Muchos paseos y cabalgatas se pueden contratar desde el pueblo, como las excursiones a la cascada de la Fuente del Bautismo o a las ruinas del ex Club Hotel.
Dónde queda Villa Ventana
Villa Ventana queda en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Tornquist, a 30 kilómetros de la localidad cabecera y a solo 18 kilómetros de Sierra de la Ventana. Se encuentra a unos 560 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo llegar a Villa Ventana
Para llegar a Villa Ventana en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que salir por la Autopista Riccheri, tomar la Ezeiza-Cañuelas y, desde esa localidad, continuar por la Ruta Nacional 3 hasta Azul.
Desde ahí hay que seguir por la Ruta Provincial 51 y luego por la Ruta Provincial 76, que es la que llega hasta el acceso a Villa Ventana. El viaje toma aproximadamente seis horas y media.
