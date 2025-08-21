A un paso de Buenos Aires: este destino mágico es ideal para una escapada

Villa ventana

Queda a pocos kilómetros del Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde se encuentra el Cerro Ventana y hay distintos senderos, arroyos y cascadas. Muchos paseos y cabalgatas se pueden contratar desde el pueblo, como las excursiones a la cascada de la Fuente del Bautismo o a las ruinas del ex Club Hotel.

Dónde queda Villa Ventana

Villa Ventana queda en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Tornquist, a 30 kilómetros de la localidad cabecera y a solo 18 kilómetros de Sierra de la Ventana. Se encuentra a unos 560 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar a Villa Ventana

Para llegar a Villa Ventana en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que salir por la Autopista Riccheri, tomar la Ezeiza-Cañuelas y, desde esa localidad, continuar por la Ruta Nacional 3 hasta Azul.

Desde ahí hay que seguir por la Ruta Provincial 51 y luego por la Ruta Provincial 76, que es la que llega hasta el acceso a Villa Ventana. El viaje toma aproximadamente seis horas y media.