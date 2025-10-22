Vacaciones en Salta: el pueblo conocido por sus artesanos, sus tejidos y la calidez de su gente

La naturaleza también tiene un papel protagónico. A pocos kilómetros se encuentran las Cuevas de Acsibi, formaciones rojizas moldeadas por el viento, y la Laguna de Brealito, un espejo de agua a más de 2.000 metros de altura que deslumbra por sus tonalidades cambiantes.

Dónde queda Seclantás

Seclantás está ubicado en el Departamento Molinos, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Salta. Su entorno natural combina montañas, quebradas y campos de cultivo, creando un paisaje que parece pintado a mano. Varias zonas del pueblo fueron declaradas Sitio Histórico Nacional por su importancia en la lucha por la independencia argentina.

Cómo llegar a Seclantás

Desde la capital salteña, se puede llegar tomando la Ruta Nacional 68 hasta El Carril, y luego seguir por la Ruta Provincial 33 atravesando el Parque Nacional Los Cardones. Después, se combina con la Ruta Provincial 42 y finalmente con la Ruta Nacional 40, hasta cruzar el Río Calchaquí.

El viaje abarca unos 170 kilómetros y dura cerca de cuatro horas, con caminos de montaña que exigen precaución, pero regalan vistas inolvidables. Cada curva es una postal, y cada parada una invitación a descubrir la autenticidad del norte argentino.