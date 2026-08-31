El guiño del Gobierno con los feriados que permite armar una escapada de 9 días usando solo tres de vacaciones
El esquema de feriados nacionales para el próximo año ya permite proyectar los descansos anuales, y la posibilidad de un fin de semana largo especial.
A falta de varios meses para el cierre del año, la hoja de ruta del calendario oficial para el período entrante comienza a entusiasmar a quienes buscan optimizar sus días de descanso laboral, gracias a una combinación de feriados avalada por el Gobierno de javier Milei, que permite una escapada de nueve días usando apenas tres de vacaciones.
Es que las fechas correspondientes a los feriados de Carnaval en 2027 quedaron fijadas para el lunes 8 y el martes 9 de febrero, configurando de antemano el primer gran fin de semana largo de la temporada estival.
Para aquellos trabajadores que dispongan de flexibilidad en sus licencias, el esquema ofrece una oportunidad sumamente atractiva: conseguir nueve días consecutivos de vacaciones solicitando apenas tres jornadas hábiles a los empleadores.
La estrategia consiste en pedir los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de febrero. De este modo, la sumatoria de jornadas se estructura de la siguiente manera:
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06 y 07/02: Fin de semana (sábado y domingo).
08 y 09/02: Feriados nacionales de Carnaval.
10, 11 y 12/02: Días solicitados de vacaciones.
13 y 14/02: Fin de semana (sábado y domingo).
Feriados: el fin de semana largo de nueve días usando solo dos de vacaciones que puede armarse en marzo
La ventana de descanso de febrero no será la única oportunidad que brindará el calendario durante el primer trimestre del año para maximizar el tiempo libre.
Poco después, el mes de marzo ofrecerá un escenario igualmente propicio para planificar escapadas de gran extensión gracias a la proximidad entre el feriado inamovible del 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) y la celebración de Semana Santa, cuyas jornadas principales caerán el jueves 25 y el viernes 26 de marzo.
Con un esquema similar de peticiones de días hábiles intermedios, los argentinos podrán estructurar otro período de desconexión prolongada en el inicio del otoño.
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