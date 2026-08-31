El guiño del Gobierno con los feriados que permite armar una escapada de 9 días usando solo tres de vacaciones

Poco después, el mes de marzo ofrecerá un escenario igualmente propicio para planificar escapadas de gran extensión gracias a la proximidad entre el feriado inamovible del 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) y la celebración de Semana Santa, cuyas jornadas principales caerán el jueves 25 y el viernes 26 de marzo.

Con un esquema similar de peticiones de días hábiles intermedios, los argentinos podrán estructurar otro período de desconexión prolongada en el inicio del otoño.