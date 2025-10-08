Guillermo Francos se cruzó fuerte con un vecino y lo despidieron de Mar del Plata a puro insulto

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucha cómo el hombre le grita “estafador hijo de puta” al mandatario. Milei, lejos de responder con insultos, replicó con ironía: “Igual te estoy arreglando la vida”.

El intercambio no terminó ahí. Ante la insistencia del vecino, una mujer que acompañaba al jefe de Estado le pidió: “Dome, Milei, dome”. Entonces el Presidente volvió a levantar la voz para cerrar la discusión. “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, dale”, dijo, lo que provocó risas entre los militantes presentes.

La presencia del mandatario en la ciudad balnearia formó parte de una doble jornada oficial. Por la mañana, encabezó la inauguración de una planta de procesamiento de papas de la multinacional Lamb Weston, en el Parque Industrial General Savio, una inversión cercana a US$ 300 millones que generó unos 250 empleos.

Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el intendente local, Guillermo Montenegro; y por el flamante primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Diego Santilli, quien el oficialismo pretendía fuera el reemplazo electoral de José Luis Espert, apartado tras las denuncias por presunto lavado de dinero vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado.

La visita a Mar del Plata es la primera de dos escalas en la ciudad: Milei regresará el 17 de octubre para cerrar una nueva edición del Coloquio de IDEA, donde volverá a exponer ante los principales empresarios del país.