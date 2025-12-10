Con mesas casi sobre la arena y una de las vistas más amplias del sur marplatense, el Balneario 12 de Punta Mogotes se consolida como una de las opciones más económicas para desayunar frente al mar en 2026.

587266831_18533027161014699_1686685485913549426_n

Mirador Waikiki: un clásico con precios porteños… o menos

En el extremo sur del complejo Punta Mogotes se encuentra Mirador Waikiki, uno de los bares más emblemáticos de Mar del Plata para arrancar el día mirando las olas.

Según el relevamiento, los valores se mantienen en línea con los de un café de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso más económicos en algunos casos:

Cortado: $4.500

Desayunos o meriendas para compartir: desde $14.000

La vista panorámica y la ubicación estratégica lo mantienen entre los preferidos del turismo joven y de quienes buscan una experiencia clásica sin costos excesivos.

Makao Café: vista premium y tendencia en redes

Sobre el Boulevard Marítimo, casi a la altura del 4.000, se levanta Makao Café, un punto moderno y muy concurrido por su vista privilegiada hacia Varese y Cabo Corrientes.

Además del paisaje, el local suma una propuesta diferencial: la posibilidad de personalizar el café con imágenes o textos, algo que lo volvió muy popular en Instagram y otras redes sociales.

Los valores promedio:

Café + porción de torta abundante: algo más de $16.000

Una opción más costosa, pero con una experiencia visual y gastronómica pensada para quienes buscan un momento especial frente al mar en pleno corazón turístico de la ciudad.

Un verano para todos los gustos

Entre los precios congelados de Punta Mogotes, las opciones clásicas como Waikiki y las propuestas instagrameables de Varese, Mar del Plata ofrece para la temporada 2026 desayunos y meriendas para todos los gustos y presupuestos, siempre con el mar como protagonista absoluto.