Mar del Plata: cuánto costará desayunar con vista al mar en los paradores más elegidos de este verano 2026
La ciudad de Mar del Plata tiene precios para todos los bolsillos y es posible darse "el lujo" de desayunar con vista al mar.
Uno de los grandes rituales del verano en Mar del Plata es sentarse frente al mar, respirar la brisa Atlántica y disfrutar un desayuno o una merienda en alguno de los paradores clásicos de la Ciudad Feliz.
Para muchos turistas, es uno de los momentos más placenteros de las vacaciones, y en la temporada 2026 los precios muestran opciones para todos los bolsillos, según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas.
A continuación, un repaso por los principales puntos gastronómicos de la costa marplatense y cuánto cuesta desayunar o merendar en cada uno.
Balneario 12: precios congelados para este verano
El tradicional parador del complejo Punta Mogotes, Balneario 12, mantiene la política de precios accesibles que su dueño, el empresario Augusto Digiovanni, definió con anticipación.
“El año pasado un café costaba 3.000 pesos y este verano saldrá lo mismo. Un licuado, 5.000 pesos. No se tocó”, explicó Digiovanni, según informó la Agencia NA.
Con mesas casi sobre la arena y una de las vistas más amplias del sur marplatense, el Balneario 12 de Punta Mogotes se consolida como una de las opciones más económicas para desayunar frente al mar en 2026.
Mirador Waikiki: un clásico con precios porteños… o menos
En el extremo sur del complejo Punta Mogotes se encuentra Mirador Waikiki, uno de los bares más emblemáticos de Mar del Plata para arrancar el día mirando las olas.
Según el relevamiento, los valores se mantienen en línea con los de un café de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso más económicos en algunos casos:
Cortado: $4.500
Desayunos o meriendas para compartir: desde $14.000
La vista panorámica y la ubicación estratégica lo mantienen entre los preferidos del turismo joven y de quienes buscan una experiencia clásica sin costos excesivos.
Makao Café: vista premium y tendencia en redes
Sobre el Boulevard Marítimo, casi a la altura del 4.000, se levanta Makao Café, un punto moderno y muy concurrido por su vista privilegiada hacia Varese y Cabo Corrientes.
Además del paisaje, el local suma una propuesta diferencial: la posibilidad de personalizar el café con imágenes o textos, algo que lo volvió muy popular en Instagram y otras redes sociales.
Los valores promedio:
Café + porción de torta abundante: algo más de $16.000
Una opción más costosa, pero con una experiencia visual y gastronómica pensada para quienes buscan un momento especial frente al mar en pleno corazón turístico de la ciudad.
Un verano para todos los gustos
Entre los precios congelados de Punta Mogotes, las opciones clásicas como Waikiki y las propuestas instagrameables de Varese, Mar del Plata ofrece para la temporada 2026 desayunos y meriendas para todos los gustos y presupuestos, siempre con el mar como protagonista absoluto.
