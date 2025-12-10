Cuál es el mejor balneario de Mar del Plata para ir este verano, según la Inteligencia Artificial

"Gastronomía variada: La oferta gastronómica del Balneario 12 es muy amplia, con opciones para todos los gustos y presupuestos. Desde comidas rápidas hasta platos más elaborados, podrás disfrutar de deliciosos sabores mientras te relajas en la playa.

Ambiente familiar: El Balneario 12 es un lugar ideal para disfrutar en familia. Su ambiente seguro y las diversas actividades para niños lo convierten en una excelente opción para pasar un día inolvidable.

Playa Mar del Plata Punta Mogotes, Mar del Plata

¿Qué lo hace diferente? Según la IA, es referente del fútbol playero: El Balneario 12 es conocido como la ‘casa del fútbol playero’ y ha sido el lugar de encuentro de grandes jugadores a lo largo de los años. Si eres fanático del fútbol, este es el lugar indicado para ti.

En resumen, el Balneario 12 de Punta Mogotes es una excelente opción para disfrutar del verano en Mar del Plata gracias a su combinación de tradición, modernidad, amplia oferta de actividades y comodidades", cierra.

Cuánto cuesta una carpa en el verano 2025/26

Precios Mar del Plata

Tarifas para el verano 2025/26 en B12. Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario : $80.000

: $80.000 Mes entero : $2.000.000

: $2.000.000 Primera quincena : $1.100.000

: $1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

(la más demandada): $1.200.000 10 días : $800.000

: $800.000 Semana : $560.000

: $560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero:

Mes completo : $1.700.000

: $1.700.000 Quincena : $900.000

: $900.000 Semana : $500.000

: $500.000 Carpa diaria: $80.000

Otros balnearios para disfrutar de Mar del Plata

Playa Grande: los balnearios de esta zona se destacan por su ubicación privilegiada y servicios exclusivos. Casi todos ofrecen piletas climatizadas, recreación y actividades para grandes y chicos.

El Faro

Ubicación: Al sur de la ciudad, cerca del Faro de Mar del Plata. Características: Este balneario es perfecto para quienes buscan algo más tranquilo y exclusivo. Está un poco más alejado del bullicio de los principales puntos turísticos, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes desean relajarse sin multitudes. Además, cuenta con buenas opciones gastronómicas y una hermosa vista. Ideal para: Aquellos que buscan tranquilidad y exclusividad.

Balneario Perla Norte

Ubicación: En la zona norte de la ciudad, cerca de la zona de La Perla. Características: Este balneario es conocido por su ambiente amigable y su excelente atención al público. Ofrece todos los servicios necesarios, como carpas, sombrillas, y un espacio ideal para disfrutar del mar con tranquilidad. Ideal para: Familias y grupos que busquen un ambiente relajado y cómodo.

Consejos para disfrutar del verano en Mar del Plata: