Cuál es el mejor balneario de Mar del Plata para ir este verano, según la Inteligencia Artificial
Llegó el verano y muchos argentinos pasarán sus vacaciones en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuá es el mejor balneario?
La Inteligencia Artificial es utilizada para muchas cosas, una de ellas el turismo, muchos le preguntan dónde conviene ir de vacaciones, en qué fechas, días y horas para salir, y también sirve para elegir balnearios en ciudades como la de Mar del Plata, sobre todo en verano.
La Ciudad Feliz, y la costa atlántica en general, tienen infinidad de balnearios y paradores para pasar días de verano, pero todos quieren ir a los mejores y con buenos precios.
El balneario más elegido por la Inteligencia Artificial
Cuándo se le pregunta a la IA por los mejores paradores de Mar del Plata, la mayoría ubica en primer lugar al Balneario 12 de Punta Mogotes.
“¿Por qué el Balneario 12 destaca? Tradición y modernidad: El Balneario 12 combina su larga trayectoria como uno de los paradores más tradicionales de Mar del Plata con una constante búsqueda de innovación. Esto se refleja en sus renovaciones y propuestas que lo mantienen a la vanguardia en cuanto a servicios y comodidades”, marca la Inteligencia Artificial.
“Más allá de disfrutar del sol y el mar, el Balneario 12 ofrece una gran variedad de actividades para todas las edades. Desde canchas de fútbol y vóley hasta juegos para niños, piletas climatizadas y espacios gastronómicos, siempre hay algo para hacer. El balneario cuenta con una infraestructura completa que garantiza una estadía placentera. Carpas amplias, estacionamiento seguro, vestuarios y servicios adicionales hacen que la experiencia sea más cómoda”, agrega.
"Gastronomía variada: La oferta gastronómica del Balneario 12 es muy amplia, con opciones para todos los gustos y presupuestos. Desde comidas rápidas hasta platos más elaborados, podrás disfrutar de deliciosos sabores mientras te relajas en la playa.
Ambiente familiar: El Balneario 12 es un lugar ideal para disfrutar en familia. Su ambiente seguro y las diversas actividades para niños lo convierten en una excelente opción para pasar un día inolvidable.
¿Qué lo hace diferente? Según la IA, es referente del fútbol playero: El Balneario 12 es conocido como la ‘casa del fútbol playero’ y ha sido el lugar de encuentro de grandes jugadores a lo largo de los años. Si eres fanático del fútbol, este es el lugar indicado para ti.
En resumen, el Balneario 12 de Punta Mogotes es una excelente opción para disfrutar del verano en Mar del Plata gracias a su combinación de tradición, modernidad, amplia oferta de actividades y comodidades", cierra.
Cuánto cuesta una carpa en el verano 2025/26
Tarifas para el verano 2025/26 en B12. Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
Otros balnearios para disfrutar de Mar del Plata
Playa Grande: los balnearios de esta zona se destacan por su ubicación privilegiada y servicios exclusivos. Casi todos ofrecen piletas climatizadas, recreación y actividades para grandes y chicos.
El Faro
Ubicación: Al sur de la ciudad, cerca del Faro de Mar del Plata. Características: Este balneario es perfecto para quienes buscan algo más tranquilo y exclusivo. Está un poco más alejado del bullicio de los principales puntos turísticos, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes desean relajarse sin multitudes. Además, cuenta con buenas opciones gastronómicas y una hermosa vista. Ideal para: Aquellos que buscan tranquilidad y exclusividad.
Balneario Perla Norte
Ubicación: En la zona norte de la ciudad, cerca de la zona de La Perla. Características: Este balneario es conocido por su ambiente amigable y su excelente atención al público. Ofrece todos los servicios necesarios, como carpas, sombrillas, y un espacio ideal para disfrutar del mar con tranquilidad. Ideal para: Familias y grupos que busquen un ambiente relajado y cómodo.
Consejos para disfrutar del verano en Mar del Plata:
- Reserva con anticipación: Enero es temporada alta en Mar del Plata, por lo que es recomendable hacer reservas con tiempo, especialmente en los balnearios más populares.
- Llega temprano: Si buscas una buena ubicación cerca del mar, llegar temprano es esencial, ya que muchos balnearios se llenan rápidamente.
- Disfruta de las actividades: Muchos balnearios ofrecen deportes acuáticos, clases de surf, y actividades recreativas, por lo que aprovecha para probar algo nuevo y divertirte en el agua.
- Protección solar: No olvides llevar protector solar, sombrero y agua para mantenerte hidratado durante todo el día.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario