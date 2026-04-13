Viajes al Caribe: cómo aprovechar la fuerte caída de precios para ir a la playa en el otoño

En el otoño de 2026, el Caribe vuelve a convertirse en uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos, que lo eligen cada vez más como una alternativa accesible para descansar. La reducción en los valores de vuelos y paquetes turísticos impulsa esta tendencia y abre la posibilidad de descansar en playas paradisíacas sin golpear el bolsillo.