El destino en Chile con alma de pueblo y con colores caribeños para conocer en 2026

Dónde queda Cachagua

Cachagua se encuentra en la comuna de Zapallar, en la zona central del litoral chileno, dentro de la región costera de Chile. Su ubicación es estratégica, ya que está cerca de grandes centros urbanos: a poco más de 180 kilómetros de Santiago y a unos 60 kilómetros de Valparaíso, lo que facilita su llegada desde los principales puntos del país.

Cómo llegar a Cachagua

La manera más práctica de llegar a Cachagua desde Buenos Aires es tomar un vuelo con destino a Santiago de Chile y, una vez allí, realizar un trayecto por carretera de aproximadamente 200 kilómetros hasta el balneario.

Otra alternativa es viajar hasta la zona de Valparaíso y luego continuar el recorrido por la ruta costera, atravesando distintos paisajes del litoral chileno hasta arribar al destino.