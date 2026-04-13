El destino en Chile con alma de pueblo y con colores caribeños para conocer en 2026
Este paraíso se ubica a 200 kilómetros de Santiago y una de sus principal atracción es la Isla de los Pingüinos. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Ubicado a unos 200 kilómetros de Santiago de Chile, Cachagua es un balneario situado en la comuna de Zapallar que se destaca por su entorno tranquilo. Con el tiempo, se transformó en una alternativa elegida por quienes buscan descanso lejos de grandes epicentros, siendo su principal atracción la Isla de los Pingüinos.
Sudamérica, en general, se presenta como una región con una enorme diversidad de paisajes y experiencias para los turistas, donde conviven la naturaleza, la cultura y las tradiciones. Desde playas extensas hasta imponentes montañas, el continente es uno de los más elegidos por los viajeros que buscan experiencias nuevas y atrapantes.
Qué se puede hacer en Cachagua
En Cachagua, el mar es uno de los principales protagonistas, con la Playa Las Cujas que invita a relajarse y disfrutar de su entorno natural. Sus costas de arena clara permiten pasar el día en un ambiente tranquilo, ideal para desconectar.
Además, es posible observar de cerca a los pingüinos de Humboldt en la conocida Isla de los Pingüinos. También se pueden realizar paseos en kayak o pequeñas embarcaciones para recorrer el entorno desde el agua.
Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza y el movimiento, el Parque Nacional La Campana cuenta con senderos entre cerros y vegetación nativa, con vistas panorámicas en distintos puntos del recorrido. A esto se suman los cerros del Tigre y Los Cardones, que funcionan como miradores naturales para contemplar el paisaje.
Dónde queda Cachagua
Cachagua se encuentra en la comuna de Zapallar, en la zona central del litoral chileno, dentro de la región costera de Chile. Su ubicación es estratégica, ya que está cerca de grandes centros urbanos: a poco más de 180 kilómetros de Santiago y a unos 60 kilómetros de Valparaíso, lo que facilita su llegada desde los principales puntos del país.
Cómo llegar a Cachagua
La manera más práctica de llegar a Cachagua desde Buenos Aires es tomar un vuelo con destino a Santiago de Chile y, una vez allí, realizar un trayecto por carretera de aproximadamente 200 kilómetros hasta el balneario.
Otra alternativa es viajar hasta la zona de Valparaíso y luego continuar el recorrido por la ruta costera, atravesando distintos paisajes del litoral chileno hasta arribar al destino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario