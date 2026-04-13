Turismo en Argentina: el corazón salteño con termas secretas

Para quienes buscan una experiencia cultural, el contacto con comunidades locales aporta una mirada diferente del lugar. Sus tradiciones, artesanías y forma de vida reflejan un vínculo profundo con la naturaleza.

Además, durante el año se celebran fiestas tradicionales que muestran la identidad del pueblo, con música, comidas típicas y actividades comunitarias.

Dónde queda General Pizarro

General Pizarro se encuentra en el departamento de Anta, dentro de la provincia de Salta, a unos 270 kilómetros de la capital.

Es una de las puertas de entrada al Chaco salteño, una región menos explorada pero con un enorme valor natural y cultural. Su ubicación lo convierte en un destino ideal para quienes buscan algo distinto dentro del norte argentino.

Cómo llegar a General Pizarro

Para llegar desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 34 hasta la zona de Las Lajitas y luego continuar por caminos rurales.

El trayecto dura aproximadamente tres horas, aunque es recomendable verificar el estado de los caminos, especialmente en épocas de lluvia.

También existen excursiones organizadas que permiten acceder al destino con mayor comodidad y aprovechar al máximo la experiencia.

Lejos del turismo masivo, este rincón de Salta se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y una conexión real con el entorno.