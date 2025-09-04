Volkswagen Tera vs. Volkswagen Polo: cuál es más barato y cuál conviene comprar.

Las dimensiones materializan esa similitud que te contábamos en un principio. El Tera mide 4.151 mm de largo, 1.777 mm de ancho y 1.504 mm de alto, con una distancia entre ejeaccs de 2.566 mm. En tanto, el Polo presentó 4.079 mm de largo, 1.751 mm de ancho y 1.471 mm de alto, con la misma distancia entre ejes. Esto deja en claro que el SUV es apenas más largo y ancho, lo que redunda en un baúl de 350 litros frente a los 300 del hatchback.

Volkswagen-Tera

En materia de seguridad, el Tera saca una legua de ventaja. El Polo cuenta con apenas cuatro airbags y frenos traseros a tambor en toda la gama, mientras que el Tera suma frenos a disco en las cuatro ruedas, un punto diferenciador en el equipamiento de serie. Además, en el Tera las variantes más equipadas incorporan control de velocidad crucero adaptativo, detección de fatiga y alerta de punto ciego, tecnologías ausentes en el Polo, que se limitó a control de crucero convencional y las mencionadas y escasas cuatro bolsas.

En el apartado de confort y multimedia, ambos comparten el sistema VW Play con pantalla táctil de 10 pulgadas y conectividad inalámbrica. No obstante, el Tera suma tablero digital desde la versión Comfort, llegando al Active Info Display (digital) en las tope de gama, mientras que en el Polo este elemento se reservó para las configuraciones más altas. El cargador inalámbrico también se ofrece en los niveles superiores de los dos modelos, mientras que la climatización automática está disponible únicamente desde Polo Highline y Tera High en adelante.

En la base de la gama, el Polo Track figura en 30.909.600 pesos, mientras que el Tera Trend se ofrece a 29.900.000 pesos. Ambos representan las opciones de acceso, con un enfoque en un equipamiento sencillo y las funciones esenciales de seguridad. En este primer escalón, el hatchback se ubica apenas por encima del SUV, aunque ninguno incorpora todavía los sistemas más avanzados de asistencia o confort que sí aparecen en versiones superiores.

En el nivel intermedio se produce uno de los cruces más directos: el Polo Comfortline, a 35.977.100 pesos, y el Tera Comfort, en 33.700.000 pesos. Aquí, la diferencia de precio es clara a favor del SUV, que suma faros principales y traseros LED de serie, tablero digital de 8 pulgadas y barras de techo negras, además del mismo sistema multimedia VW Play con pantalla de 10 pulgadas.

La franja superior de precios, entre 36 y 39 millones de pesos, enfrenta al Polo Highline, en 38.844.700 pesos, con los Tera High y Outfit, en 36.900.000 y 37.800.000 pesos respectivamente. El Polo Highline ya incorpora climatizador automático, tapizados de mejor calidad, cargador inalámbrico y el sistema “Active Info Display” completo, además de sumar detalles de terminación propios de la versión más equipada del hatchback.

Por encima de este nivel se ubica el Polo GTS, que rompe el paralelismo de precios al ofrecerse en 45.036.150 pesos. Este modelo incorpora un motor 1.4 turbo 250 TSI con 150 caballos de potencia, posicionándose como la alternativa deportiva de la gama aunque dependerá del stock que quede del modelo, que ya está saliendo de la oferta.