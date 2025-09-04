Argentina en peligro: la NASA advierte por una anomalía que podría traer graves consecuencias

Según las investigaciones, la AMAS podría tener su origen en los movimientos de materiales metálicos en el núcleo externo de la Tierra, lo que genera irregularidades en la forma en que el campo magnético interactúa con las partículas solares y la atmósfera. Este proceso no solo reduce la protección, sino que también abre la posibilidad de que aparezcan nuevas divisiones en el área afectada.

Los riesgos para la tecnología

Si bien la anomalía no representa un peligro directo para la vida diaria de las personas, sí podría causar fallas graves en la tecnología. Los satélites en órbita son los más vulnerables: pueden sufrir daños irreversibles o interrupciones en su funcionamiento, lo que impactaría en servicios globales como el internet, las comunicaciones por radio y hasta los sistemas de navegación.

Por ahora, los científicos siguen estudiando la evolución del fenómeno. Aunque la AMAS continúa siendo un misterio en muchos aspectos, se sabe que su avance podría redefinir la manera en que usamos la tecnología y obligar a desarrollar nuevas medidas de protección para no quedar a la deriva en plena era digital.