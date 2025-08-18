Vuelos al 50% de descuento: los mejores trucos y consejos para aprovechar el Travel Sale 2025

Travel Sale 2025: las fechas del evento

TRAVEL SALE El Travel Sale 2025 estará disponible durante la última semana de agosto.

El Travel Sale 2025 se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto, ofreciendo una semana de promociones especiales en turismo. Este evento fue una iniciativa de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el objetivo de incentivar los viajes ofreciendo descuentos y beneficios exclusivos en pasajes, hoteles y paquetes turísticos.