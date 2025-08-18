Vuelos al 50% de descuento: los mejores trucos y consejos para aprovechar el Travel Sale 2025
Este evento dedicado al turismo estará disponible en los próximos días. Conocé todos los detalles en la nota.
Si estás planificando las vacaciones y no sabes donde ir, el Travel Sale 2025 es la mejor opción para conseguir vuelos en oferta con hasta un 50% de descuento en cualquier destinos del país. Este evento dedicado completamente al turismo estará disponible desde dentro de los próximos días.
Estas promociones tendrán la participación de más de 100 agencias ofreciendo diversas promociones, descuentos y facilidades de pago. Además, los viajeros podrán comparar precios y reservar sus viajes desde la comodidad del hogar, adquiriendo los pasajes de manera online.
Travel Sale 2025: las fechas del evento
El Travel Sale 2025 se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto, ofreciendo una semana de promociones especiales en turismo. Este evento fue una iniciativa de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el objetivo de incentivar los viajes ofreciendo descuentos y beneficios exclusivos en pasajes, hoteles y paquetes turísticos.
Cómo comprar vuelos baratos
Estos son algunos de los consejos que debe tener en cuenta con usuario antes de realizar la compra final de sus pasajes:
- Comparar precios antes y después: identificar el valor real del pasaje para aprovechar descuentos genuinos y evitar precios inflados.
- Suscribirse y activar alertas: recibir novedades por correo o redes sociales del Travel Sale para no perder ofertas de último momento.
- Usar canales oficiales: reservar solo en sitios de agencias participantes o plataformas confiables, evitando intermediarios desconocidos.
- Flexibilidad en fechas y destinos: probar distintas combinaciones de días y ampliar el área de búsqueda para encontrar mejores tarifas.
- Revisar promociones bancarias: muchas tarjetas permiten cuotas sin interés o descuentos adicionales.
- Aprovechar beneficios extra: algunas aerolíneas incluyen upgrades, equipaje adicional o descuentos en excursiones y alojamientos.
