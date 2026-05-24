Locura y caravana: Belgrano festeja su histórico campeonato inundando las calles de Córdoba

El anuncio de Belgrano para los festejos en Córdoba

"El plantel de #Belgrano partirá en un colectivo descapotable desde el Kempes, para encontrarse con su gente en un recorrido hacia el centro de la ciudad", informó la cuenta de X del Pirata.

El trayecto previsto por la organización se iniciará en las inmediaciones del estadio mundialista, avanzando por la Avenida Cárcano, para luego empalmar con la Avenida Colón y marchar de manera directa en dirección hacia la Avenida General Paz, el epicentro histórico de las celebraciones en la capital provincial.

Desde la dirigencia que encabeza el club se hizo especial hincapié en que los festejos se desarrollen en paz y de manera responsable, teniendo en cuenta la masividad del evento y las familias que se volcaron a las calles.

"Sigamos disfrutando juntos del día más importante en la historia del fútbol cordobés. Cuidemos a nuestra gente y a nuestra ciudad. ¡Que sea una fiesta, campeones!", cerró el comunicado del club, invitando a la comunidad a desatar un desahogo histórico que quedará grabado para siempre en las páginas doradas del fútbol argentino.