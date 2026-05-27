Los 26 de Scaloni: los que quedaron afuera en 2010, 2014, 2018 y 2022 y estuvieron a punto de ir al Mundial
Un repaso imperdible por las listas preliminares y los jugadores que estuvieron a un paso, pero sufrieron el último gran corte de Lionel Scaloni y otros DT.
La historia de la Selección Argentina está marcada por la tremenda alegría de los elegidos y la inmensa tristeza de quienes rozan la gloria. A continuación, recordamos aquellos cortes preliminares más dolorosos de los últimos certámenes, incluyendo los de Lionel Scaloni, donde reconocidas figuras quedaron desafectadas a último momento.
El sueño roto del Mundial: las dolorosas listas preliminares
A la hora de definir quiénes representarán al país, los distintos entrenadores de la Selección Argentina suelen apoyarse en extensas nóminas antes de anunciar el grupo definitivo. Estos fueron los futbolistas que sufrieron los recortes en la recta final de cada ciclo:
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Sudáfrica 2010 (Diego Maradona)
Partiendo desde una nómina preliminar de 30 jugadores, Diego Maradona debió realizar siete dolorosos recortes en el tramo definitivo:
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Ezequiel Lavezzi
José Sosa
Jesús Dátolo
Sebastián Blanco
Juan Mercier
Juan Manuel Insaurralde
Fabricio Coloccini
Brasil 2014 (Alejandro Sabella)
Fiel a su base, el recordado Alejandro Sabella también se rigió inicialmente por una lista previa de 30 citados. Los siete que quedaron relegados sobre el final fueron:
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Éver Banega
Nicolás Otamendi
José Sosa
Gabriel Mercado
Lisandro López
Fabián Rinaudo
Franco Di Santo
Rusia 2018 (Jorge Sampaoli)
Para la polémica excursión europea, la oficializada lista de 35 brindó un margen estadístico un poco más amplio, pero dejó a los siguientes 12 nombres afuera (Nahuel Guzmán y Enzo Pérez terminarían ingresando al plantel por bajas médicas):
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Leandro Paredes
Lautaro Martínez
Mauro Icardi
Ricardo Centurión
Germán Pezzella
Ramiro Funes Mori
Rodrigo Battaglia
Pablo Pérez
Diego Perotti
Guido Pizarro
Nahuel Guzmán
Enzo Pérez
Qatar 2022 (Lionel Scaloni)
En la inolvidable antesala de la tercera estrella, la delegación debió ajustarse al estricto formato de la competencia oficial. Los apellidos de gran jerarquía que no lograron superar el último gran filtro del cuerpo técnico fueron (Ángel Correa y Thiago Almada terminarían viajando de urgencia por lesiones de sus compañeros):
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Giovani Lo Celso (baja obligada por lesión)
Ángel Correa
Thiago Almada
Juan Musso
Facundo Medina
Lucas Ocampos
Lucas Martínez Quarta
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