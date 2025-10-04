Mapa en vivo de las lluvias de este domingo en Buenos Aires: a que hora se espera granizo y tormentas fuertes

Recién luego de las 22 horas se espera que mejoren las condiciones del tiempo de este sábado y ya para el lunes no se esperan tormentas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Alerta naranja por lluvias y granizo

El SMN informó que la zonza del AMBA será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

lluvias cordoba Fuertes precipitaciones en el país.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, anunció el organismo oficial.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa en vivo de las lluvias de hoy