Mapa en vivo de las lluvias de este domingo en Buenos Aires: a que hora se espera granizo y tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para la zona del AMBA por lluvias fuertes, con posible caída de granizo.
Las lluvias volverán a decir presente durante la jornada de este domingo 5 de octubre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, con tormentas fuertes y posible caída de granizo, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Lo peor de las lluvias en la zona del AMBA se dará en horas de la madrugada, al punto que el SMN emitió una alerta naranja, pero se esperan tormentas durante toda la jornada del domingo.
Lluvias y tormentas fuertes: a qué hora puede caer granizo
Se estima que a partir de la medianoche puede granizar en la Capital Federal y el Conurbano, luego del calor casi agobiante que se sintió en la jornada del sábado en el AMBA.
Recién luego de las 22 horas se espera que mejoren las condiciones del tiempo de este sábado y ya para el lunes no se esperan tormentas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.
Alerta naranja por lluvias y granizo
El SMN informó que la zonza del AMBA será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, anunció el organismo oficial.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
