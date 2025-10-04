Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 4 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana inestable: la noche de este sábado será el comienzo del regreso de las lluvias.
Pese a haber tenido una semana sumamente agradable, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores deberán prepararse para un fin de semana inestable, que comenzará con un sábado no tan problemático en cuanto al clima: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero recién para la noche.
Durante el día, el cielo permanecerá de algo a parcialmente nublado, pudiendo presentarse algunas neblinas durante la mañana. En tanto, el termómetro oscilará entre los 19 y 28 grados, augurando una jornada calurosa, que finalizará con precipitaciones.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para este domingo se esperan lluvias y tormentas fuertes y las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.
Recomendaciones del SMN ante las lluvias y tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
¿Cómo estará el clima el lunes luego de las tormentas?
Con una mínima de 9 grados y una máxima de 18, el clima del lunes se presentará algo más fresco que lo que ha sido esta semana. El viento soplará predominantemente del sector Sur, por lo que será un viento frío, pero el cielo permanecerá algo nublado, dejando salir y brillar al sol.
Pese a la baja en las temperaturas, el termómetro volverá a subir fuerte con el transcurso de la semana.
