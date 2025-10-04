Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 4 de octubre

Recomendaciones del SMN ante las lluvias y tormentas

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Cómo estará el clima el lunes luego de las tormentas?

Con una mínima de 9 grados y una máxima de 18, el clima del lunes se presentará algo más fresco que lo que ha sido esta semana. El viento soplará predominantemente del sector Sur, por lo que será un viento frío, pero el cielo permanecerá algo nublado, dejando salir y brillar al sol.

Pese a la baja en las temperaturas, el termómetro volverá a subir fuerte con el transcurso de la semana.

image