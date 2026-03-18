Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni: "No declaró una casa de lujo en un country premium"

"Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito", escribió Pagano en X, acompañando su publicación junto a una imagen de la vivienda.