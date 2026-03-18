Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni: "No declaró una casa de lujo en un country premium"
La diputada anunció que amplió su denuncia contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito, pera sumar un nuevo escándalo en el Gobierno.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no deja de ser blanco de escándalos, y mientras sigue sin poder explicar sus controversias, este miércoles la diputada Marcela Pagano sumó una nueva acusación, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito, por presuntamente no declarar una casa nueva.
"Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito", escribió Pagano en X, acompañando su publicación junto a una imagen de la vivienda.
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