Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para Argentina vs. Guatemala en la fecha FIFA
El entrenador campeón del mundo presentó la lista de convocados de la Selección argentina para enfrentar a Guatemala tras la suspensión de la Finalissima.
Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA de marzo. Tras la suspensión de la Finalissima, el equipo jugará ante Guatemala en La Bombonera, en la última nómina antes de la prelista rumbo al Mundial 2026. El encuentro será el martes 31 en el estadio de Boca y se espera una gran cantidad de público para despedir al plantel en el úlltmo encuentro disputado en nuestro país.
La nómina llega en un contexto particular, luego de la suspensión de la Finalissima ante España, que estaba prevista para el 27 de marzo. El encuentro fue cancelado debido al conflicto bélico en Medio Oriente, lo que obligó a reorganizar el calendario internacional.
A pesar de la modificación en la agenda, el entrenador decidió presentar igualmente la convocatoria, que cuenta con Lionel Messi como principal referencia y mantiene una base importante de los campeones del mundo en Qatar 2022.
Esta lista toma especial relevancia, ya que se trata de la última convocatoria antes de la prelista para el Mundial 2026, donde comenzará a definirse el plantel que buscará defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.
En ese sentido, el partido ante Guatemala servirá no solo como despedida ante el público argentino, sino también como una oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe rendimientos y variantes de cara a la recta final de la preparación. Con este panorama, la Albiceleste afrontará un compromiso atípico, pero clave en la construcción del equipo que intentará volver a hacer historia en la próxima Copa del Mundo.
Todos los convocados para el amistoso entre la Selección Argentina y Guatemala
- Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
- Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Crístian Romero, Leonardo Balerdi, Marco Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas, Marcos Acuña.
- Volantes: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Nicolás Paz.
- Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giualiano Simeone, Thiago Almada, José López, Julián Álvarez.
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