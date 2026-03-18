Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para Argentina vs. Guatemala en la fecha FIFA

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA de marzo. Tras la suspensión de la Finalissima, el equipo jugará ante Guatemala en La Bombonera, en la última nómina antes de la prelista rumbo al Mundial 2026. El encuentro será el martes 31 en el estadio de Boca y se espera una gran cantidad de público para despedir al plantel en el úlltmo encuentro disputado en nuestro país.