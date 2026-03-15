Monotributo ARCA: así quedaron las nuevas cuotas y topes de facturación con el aumento de marzo

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Los nuevos topes de ingresos brutos que fijó ARCA

Además del aumento en las cuotas, ARCA también actualizó los límites de facturación anual del monotributo, que son los parámetros que determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente según los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses.

Con los nuevos valores, la categoría A permite ahora una facturación anual de hasta $10.277.988,13, siendo la base del régimen simplificado y una de las escalas con mayor cantidad de inscriptos. En tanto, el tope para la categoría B quedó fijado en $15.058.447,71, mientras que la categoría C habilita ingresos de hasta $21.113.696,52 por año.

La actualización de estos topes de facturación puede permitir que algunos monotributistas permanezcan en su escala actual. Sin embargo, el incremento en las cuotas mensuales implica que, aun sin cambiar de categoría, muchos contribuyentes deberán afrontar pagos más altos.

Estos nuevos parámetros establecidos por ARCA serán clave en la próxima recategorización del monotributo, prevista para agosto, momento en el que cada contribuyente deberá revisar su nivel de ingresos y confirmar si continúa dentro de la misma categoría o debe pasar a una superior.