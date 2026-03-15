Monotributo ARCA: así quedaron las nuevas cuotas y topes de facturación con el aumento de marzo
El organismo aplicó una suba del 14,29% en todos los niveles. Conocé cuánto hay que pagar por categoría y cuáles son los límites de ingresos brutos vigentes.
El monotributo inició marzo con un aumento del 14,29% en las cuotas mensuales, tras la actualización semestral aplicada por ARCA. La medida impacta en todas las categorías y eleva los montos que deben pagar los contribuyentes. Además, el organismo también ajustó los topes de facturación del régimen simplificado.
Esto implica que muchos monotributistas deberán afrontar valores más altos, especialmente quienes ya habían subido de categoría en la recategorización de febrero.
Cuánto se paga de monotributo desde marzo en cada categoría
La actualización del monotributo fijó nuevos valores mensuales con diferencias entre quienes realizan venta de bienes y quienes prestan servicios. La categoría A, la más baja del régimen, pasó a pagar $42.386,74 por mes.
En las escalas siguientes, la categoría B quedó en $48.250,78, mientras que la categoría C asciende a $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para comercialización de bienes. Todas las categorías registraron el incremento del 14,29% respecto de los valores vigentes hasta febrero.
En el nivel más alto, la categoría K llega a $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de bienes. Estos montos incluyen impuesto integrado, aporte jubilatorio y obra social, y varían según la actividad de cada contribuyente.
Los nuevos topes de ingresos brutos que fijó ARCA
Además del aumento en las cuotas, ARCA también actualizó los límites de facturación anual del monotributo, que son los parámetros que determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente según los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses.
Con los nuevos valores, la categoría A permite ahora una facturación anual de hasta $10.277.988,13, siendo la base del régimen simplificado y una de las escalas con mayor cantidad de inscriptos. En tanto, el tope para la categoría B quedó fijado en $15.058.447,71, mientras que la categoría C habilita ingresos de hasta $21.113.696,52 por año.
La actualización de estos topes de facturación puede permitir que algunos monotributistas permanezcan en su escala actual. Sin embargo, el incremento en las cuotas mensuales implica que, aun sin cambiar de categoría, muchos contribuyentes deberán afrontar pagos más altos.
Estos nuevos parámetros establecidos por ARCA serán clave en la próxima recategorización del monotributo, prevista para agosto, momento en el que cada contribuyente deberá revisar su nivel de ingresos y confirmar si continúa dentro de la misma categoría o debe pasar a una superior.
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