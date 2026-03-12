Fuerte descargo de la AFA tras la denuncia de ARCA: "No cometimos ningún delito"
AFA emitió un comunicado para responder a las acusaciones. Apuntó contra ARCA por ocultar información y le exigió a la Justicia el cierre inmediato de la causa.
Luego de las acusaciones de irregularidades impositivas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio. A través de un contundente comunicado institucional publicado este jueves, la entidad rechazó de plano la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y aseguró haber actuado estrictamente dentro del marco legal.
Frente a lo que catalogaron como una "distorsionada difusión" por parte de algunos medios de comunicación, las autoridades del fútbol nacional aclararon que se presentaron ante la Justicia para demostrar que la institución "no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado".
IMPORTANTE: ¿Vuelve Fútbol para Todos con Chiqui Tapia? Cuándo se podrá ver la Liga Profesional de Fútbol por LPF Play
Qué dice la AFA sobre las deudas y retenciones
El punto central de la defensa radica en la presentación de la documentación fiscal. La entidad que preside Chiqui Tapia aseguró haber entregado todas las declaraciones juradas informando la totalidad de sus obligaciones tributarias. Además, hicieron una aclaración clave respecto a la naturaleza de los fondos investigados: remarcaron que los montos retenidos "en ningún caso refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".
Lejos de adoptar una postura pasiva, el comunicado lanzó una dura acusación contra el ente recaudador, señalando que la denuncia judicial es el punto de partida de un "irreparable perjuicio" y una "campaña de desprestigio".
Según la versión oficial de la entidad, ARCA omitió informarle al juez que existía una norma dictada por el Estado que avalaba la vigencia de los plazos de pago. De hecho, la AFA reveló que el propio organismo denunciante "ha aceptado la totalidad de los pagos y planes" y que solo les aplicó intereses resarcitorios por pagar luego del vencimiento original, "sin aplicar sanción punitiva alguna".
El pedido de cierre de la causa
Ante este escenario, los abogados de la institución le solicitaron formalmente al magistrado a cargo que disponga la "pronta conclusión de esta causa", argumentando que, en rigor jurídico, "nunca debió haber sido promovida".
"La Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto al marco legal vigente", concluyó el documento, intentando dar por cerrado el conflicto administrativo para enfocarse en los próximos compromisos de la agenda deportiva.
