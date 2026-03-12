Fuerte descargo de la AFA tras la denuncia de ARCA: "No cometimos ningún delito"

Según la versión oficial de la entidad, ARCA omitió informarle al juez que existía una norma dictada por el Estado que avalaba la vigencia de los plazos de pago. De hecho, la AFA reveló que el propio organismo denunciante "ha aceptado la totalidad de los pagos y planes" y que solo les aplicó intereses resarcitorios por pagar luego del vencimiento original, "sin aplicar sanción punitiva alguna".

El pedido de cierre de la causa

Ante este escenario, los abogados de la institución le solicitaron formalmente al magistrado a cargo que disponga la "pronta conclusión de esta causa", argumentando que, en rigor jurídico, "nunca debió haber sido promovida".

"La Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto al marco legal vigente", concluyó el documento, intentando dar por cerrado el conflicto administrativo para enfocarse en los próximos compromisos de la agenda deportiva.