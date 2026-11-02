Qué se elige este martes en Estados Unidos: por qué es una prueba de fuego para el gobierno de Donald Trump
En las denominadas elecciones de medio término, Estados Unidos renuevan la Cámara de Representantes, parte del Senado y numerosos gobernadores.
Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos acude a las urnas para celebrar las elecciones de medio término (midterms). El proceso electoral se perfila como una verdadera prueba de fuego para Donald Trump, en una jornada que determinará el reparto de poder en Washington para la segunda mitad de su mandato.
Aunque el nombre del presidente no figura directamente en las boletas, el resultado en las urnas dictará el margen de maniobra de la Casa Blanca.
De estas elecciones depende si el Partido Republicano logra conservar el control de ambas cámaras o si la oposición demócrata consigue arrebatar las mayorías para frenar o auditar la agenda legislativa del Gobierno.
Lo que se pone en juego en el Congreso de Estados Unidos
Las midterms, que se desarrollan cada dos años en la mitad de la gestión presidencial, implican una renovación profunda del Poder Legislativo:
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Cámara de Representantes: se renuevan los 435 escaños en su totalidad. Actualmente liderada por el oficialismo republicano (219 a 214), la oposición requiere una ganancia neta de apenas cuatro bancas para recuperar la mayoría.
Senado: se disputan 35 de los 100 escaños. Este número incluye dos elecciones especiales para cubrir los lugares que quedaron vacantes tras la incorporación de J. D. Vance y Marco Rubio al gabinete nacional. Para modificar la correlación de fuerzas en la Cámara Alta —hoy inclinada a favor de los republicanos con 53 bancas—, los demócratas necesitan sumar cuatro escaños netos.
Más de 56 millones de estadounidenses votaron de forma anticipada antes de las legislativas
A pocas horas de que comiencen las elecciones de medio término en Estados Unidos, la participación anticipada marcó un récord al superar los 56,1 millones de sufragios en todo el país. De acuerdo con los datos de seguimiento electoral, 31,9 millones de ciudadanos acudieron personalmente a las urnas y 24,2 millones enviaron su voto por correo.
La jornada de este martes 3 de noviembre definirá la composición del Congreso y fijará la capacidad de maniobra para el tramo final del mandato de Donald Trump.
Impacto en los estados y el poder local
La jornada electoral trasciende el plano federal. De acuerdo con datos recopilados por Chequeado, los votantes también elegirán a las máximas autoridades ejecutivas en 39 gobernaciones y renovarán cuerpos legislativos en 46 estados.
A nivel local, la elección abarca cargos clave como fiscales, sheriffs e integrantes de juntas escolares. Se trata de posiciones que inciden de forma inmediata en las políticas territoriales de seguridad, tributación y administración de la educación pública.
El desenlace de este martes reconfigurará el escenario político estadounidense y marcará el rumbo de los dos años restantes de la presidencia de Trump.
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