Qué se elige este martes en Estados Unidos: por qué es una prueba de fuego para el gobierno de Donald Trump

La jornada de este martes 3 de noviembre definirá la composición del Congreso y fijará la capacidad de maniobra para el tramo final del mandato de Donald Trump.

Impacto en los estados y el poder local

La jornada electoral trasciende el plano federal. De acuerdo con datos recopilados por Chequeado, los votantes también elegirán a las máximas autoridades ejecutivas en 39 gobernaciones y renovarán cuerpos legislativos en 46 estados.

A nivel local, la elección abarca cargos clave como fiscales, sheriffs e integrantes de juntas escolares. Se trata de posiciones que inciden de forma inmediata en las políticas territoriales de seguridad, tributación y administración de la educación pública.

El desenlace de este martes reconfigurará el escenario político estadounidense y marcará el rumbo de los dos años restantes de la presidencia de Trump.