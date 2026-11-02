Elecciones en Estados Unidos: la economía y la polarización marcan la previa

La posibilidad de una denominada "ola azul" se mantiene como uno de los escenarios de la elección, aunque los resultados dependerán de la disputa en los distintos estados y distritos. Las elecciones de medio término renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, por lo que pueden modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial.

El costo de vida, una preocupación central

Más allá de la disputa partidaria, uno de los principales temas que atraviesa la campaña es la situación económica de los hogares. Durante su recorrida por Manhattan, Daniela Ballester recogió testimonios de trabajadores de supermercados y camareros que manifestaron dificultades para afrontar sus gastos cotidianos, incluso en uno de los distritos de mayores ingresos de Nueva York.

"El costo de vida sin lugar a dudas afecta a los norteamericanos y a los latinos, que no consiguen los mejores trabajos", señaló.

Los alquileres, los alimentos y los combustibles aparecen entre los gastos que más preocupan a los ciudadanos y condicionan el humor social frente a la gestión republicana. En ese contexto, adquieren relevancia las propuestas para reducir el costo de la canasta básica.

Una de ellas es el proyecto del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para poner en funcionamiento cinco supermercados municipales, uno en cada distrito de la ciudad, que ofrecerán una canasta de productos esenciales con descuentos del 30%. La iniciativa busca aliviar el gasto de los hogares, aunque también generó cuestionamientos de sectores comerciales que rechazan la intervención estatal y advierten sobre la competencia con los negocios privados.

La polarización atraviesa a las familias norteamericanas

La división entre republicanos y demócratas excede el debate político y se refleja en los vínculos cotidianos. En tanto, el voto latino presenta matices y no constituye un bloque homogéneo.

La periodista de C5N explicó que, si bien una parte de esa comunidad cuestiona las políticas migratorias de Trump, otros sectores respaldan los controles más estrictos, especialmente entre quienes ingresaron legalmente al país y consideran que deben mantenerse las exigencias para regularizar la situación migratoria.

El impacto de la política exterior

La mirada sobre la gestión de Trump aparece atravesada por su política internacional y sus vínculos con otros líderes mundiales.

Durante la cobertura, Ballester dialogó con un piloto de una aerolínea, oriundo de Sudáfrica y radicado en Hong Kong, que se encontraba de visita en Nueva York y al ser consultado sobre las elecciones, cuestionó la política exterior de Trump y su cercanía con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Putin y Trump.

"Creo que los demócratas van a dar una sorpresa a los republicanos debido a sus políticas fuera del país", sostuvo.

Con la economía como una de las principales preocupaciones del electorado, la polarización como telón de fondo y los sondeos que muestran una ventaja demócrata, Estados Unidos llega a las elecciones de medio término con un escenario abierto. El resultado determinará la nueva composición del Congreso y marcará el margen de acción que tendrá Donald Trump para avanzar con su agenda durante los próximos dos años.