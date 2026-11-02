Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump amenazó con convertirse en el "señor del veto"
Ante la perspectiva de quedar en minoría en el Capitolio, Donald Trump ya adelantó que bloqueará todas las iniciativas de los demócratas por medio del veto.
En la previa de las elecciones de medio término que se celebrarán mañana y ante la perspectiva de una dura derrota del oficialismo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya anticipó que recurrirá al poder de veto para frenar las iniciativas demócratas en el probable caso de que la oposición consiga el control del Congreso. El mandatario estadounidense sostuvo que bloqueará los proyectos que considere contrarios a su agenda y que, con el paso del tiempo, esa estrategia podría llevar a sus adversarios a sentarse a negociar con el Gobierno.
En una entrevista con el New York Post Trump planteó que no permitirá que los demócratas desarmen las políticas de su administración. Según explicó, si la oposición logra imponerse en ambas cámaras, comenzará rechazando sus proyectos y esperará que la falta de acuerdos genere una instancia de negociación. El Presidente dijo que espera que ese escenario no se concrete.
No es la primera vez en que Trump amenaza con neutralizar el trabajo del Congreso por medio del veto. La misma estrategia que sigue en nuestro país Javier Milei. El 23 de octubre pasado, al ser consultado sobre cómo trabajaría con un Congreso bajo control demócrata, Trump respondió: “Veto todo”. Luego insistió en que, tras una sucesión de rechazos, sus adversarios terminarían acercándose para alcanzar acuerdos. “Vetás, vetás, vetás, y después vienen y dicen: ¿cómo lo resolvemos?”, resumió.
Las elecciones de medio término que se celebrarán mañana definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado durante los últimos dos años del mandato presidencial. Una victoria demócrata podría limitar la capacidad legislativa de Trump, bloquear proyectos oficiales y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su administración. También podría complicar la confirmación de funcionarios y jueces si la oposición obtiene el control de la Cámara alta.
Sin embargo, el Presidente conservaría herramientas para condicionar la agenda legislativa. Además del veto, la Casa Blanca trabaja en alternativas para avanzar mediante facultades ejecutivas en áreas como inmigración, aranceles, vivienda y gasto público. Esas medidas podrían enfrentar impugnaciones judiciales y controles institucionales, mientras que un Congreso opositor tendría capacidad para impulsar citaciones, audiencias y pedidos de documentación sobre la gestión presidencial.
Esquivar al Congreso
La administración de Donald Trump comenzó a diseñar alternativas para evitar que un eventual avance demócrata en las elecciones legislativas frene sus principales decisiones de gobierno. La estrategia consiste en aprovechar las atribuciones presidenciales para impulsar medidas en distintas áreas sin depender de la aprobación del Congreso, en caso de que los republicanos pierdan el control de alguna de las cámaras.
El trabajo está coordinado por funcionarios de primera línea de la Casa Blanca, entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought. Desde hace varios meses, el equipo analiza qué iniciativas puede poner en marcha el presidente mediante órdenes ejecutivas y otras herramientas administrativas, y cuáles podrían enfrentar obstáculos legales.
Entre los temas que forman parte de las conversaciones aparecen la política migratoria, los impuestos a las importaciones, el acceso a la vivienda y el manejo de los recursos públicos. La intención es encontrar mecanismos que permitan mantener esas iniciativas en marcha aun cuando los legisladores demócratas tengan mayoría y puedan bloquear proyectos impulsados por el oficialismo.
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