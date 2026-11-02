Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump amenazó con convertirse en el "señor del veto"

El Capitolio

Esquivar al Congreso

La administración de Donald Trump comenzó a diseñar alternativas para evitar que un eventual avance demócrata en las elecciones legislativas frene sus principales decisiones de gobierno. La estrategia consiste en aprovechar las atribuciones presidenciales para impulsar medidas en distintas áreas sin depender de la aprobación del Congreso, en caso de que los republicanos pierdan el control de alguna de las cámaras.

El trabajo está coordinado por funcionarios de primera línea de la Casa Blanca, entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought. Desde hace varios meses, el equipo analiza qué iniciativas puede poner en marcha el presidente mediante órdenes ejecutivas y otras herramientas administrativas, y cuáles podrían enfrentar obstáculos legales.

Entre los temas que forman parte de las conversaciones aparecen la política migratoria, los impuestos a las importaciones, el acceso a la vivienda y el manejo de los recursos públicos. La intención es encontrar mecanismos que permitan mantener esas iniciativas en marcha aun cuando los legisladores demócratas tengan mayoría y puedan bloquear proyectos impulsados por el oficialismo.