Adiós al Mercator: la ONU aprobó un nuevo y más preciso planisferio
La Asamblea General aprobó este viernes la adopción de un mapa planisferio que muestra una representación cartográfica más precisa de los continentes y países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución impulsada por varios países africanos para adoptar un mapa planisferio que refleja un tamaño más real de los países y continentes, en lugar del viejo confeccionado con la proyección Mercator.
En concreto, muestra a África y Sudamérica casi como en realidad son y reduce las dimensiones aparentes de América del Norte y Europa con el objetivo de lograr una representación más precisa de la geografía mundial.
El nuevo mapa, conocido como Equal Earth, “ofrece una representación más precisa de los tamaños de las masas continentales y, a este fin, es una opción relevante para mejorar la precisión de la representación cartográfica del mundo”, según la resolución patrocinada por Togo con el apoyo de otras naciones africanas.
La iniciativa insta a los Estados miembros a adoptar el nuevo mapa en lugar de la proyección tradicional de Mercator, diseñada para la navegación marítima por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569.
Esa proyección con la que se hacían los planisferios, de uso común desde el siglo XVI y hasta la actualidad, es manifiestamente eurocentrista y distorsiona la curvatura de la Tierra haciendo que los países del hemisferio Norte se vean agrandados.
Al mismo tiempo, los cercanos al Ecuador y del hemisferio Sur se ven mucho más pequeños de lo que son en realidad. Por ejemplo, con la proyección Mercator el continente africano se ve con un tamaño similar al de Groenlandia cuando en realidad es 14 veces más grande.
En 2018, un equipo de cartógrafos creó un mapa de áreas iguales llamado Equal Earth para corregir esas distorsiones y en febrero de este año los 54 estados miembros de la Unión Africana lo adoptaron, sosteniendo que representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, en particular el de África.
La resolución fue respaldada por 164 países; seis se abstuvieron en la votación realizada este viernes y solo Estados Unidos votó en contra, considerando que se trata de un “proyecto ideológico” y cuestionando que Asamblea General debata la cartografía del siglo XVI bajo conceptos como “reparación” o “justicia cognitiva”. En los hechos, es uno de los países que con el nuevo planisferio sufre una disminución aparente.
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