Adiós al Mercator: la ONU aprobó un nuevo y más preciso planisferio

Al mismo tiempo, los cercanos al Ecuador y del hemisferio Sur se ven mucho más pequeños de lo que son en realidad. Por ejemplo, con la proyección Mercator el continente africano se ve con un tamaño similar al de Groenlandia cuando en realidad es 14 veces más grande.

Así se ve el mundo con el nuevo planisferio aprobado por la ONU.

En 2018, un equipo de cartógrafos creó un mapa de áreas iguales llamado Equal Earth para corregir esas distorsiones y en febrero de este año los 54 estados miembros de la Unión Africana lo adoptaron, sosteniendo que representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, en particular el de África.

La resolución fue respaldada por 164 países; seis se abstuvieron en la votación realizada este viernes y solo Estados Unidos votó en contra, considerando que se trata de un “proyecto ideológico” y cuestionando que Asamblea General debata la cartografía del siglo XVI bajo conceptos como “reparación” o “justicia cognitiva”. En los hechos, es uno de los países que con el nuevo planisferio sufre una disminución aparente.