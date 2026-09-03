La ONU advirtió que el fenómeno de El Niño será "muy fuerte" y podría extenderse hasta febrero de 2027
Prevén que el fenómeno climático agrave sequías, inundaciones y calor extremo hasta el próximo año.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este jueves que el fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses y alcanzará una magnitud muy fuerte, con efectos que podrían extenderse hasta febrero de 2027 y repercusiones climáticas durante buena parte de ese año.
El organismo señaló que existe una probabilidad “extraordinariamente alta, cercana al 100%” de que el actual episodio persista hasta febrero. El Niño eleva la temperatura de la superficie en el Pacífico ecuatorial central y oriental, con efectos sobre los vientos, la presión atmosférica y las lluvias en distintas regiones del mundo.
El Niño eleva la temperatura en el Pacífico ecuatorial central y oriental, y altera los vientos, la presión atmosférica y el régimen de lluvias en distintas regiones del planeta.
El índice de temperatura superficial del mar Pacífico ecuatorial centrooriental pasó de un promedio de 1,5 °C por encima de lo normal entre mayo y julio a valores semanales de entre 2,2 °C y 2,6 °C sobre la media entre fines de julio y mediados de agosto. En algunas zonas, las temperaturas superficiales del océano superaron en más de 8 °C el promedio histórico durante julio y los primeros días de agosto, según el informe de la OMM.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó: "El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos". El funcionario remarcó que la ciencia confirma el aumento de las temperaturas oceánicas y ubicó al planeta en una zona de riesgo climático extremo. Según Guterres, la capacidad de respuesta dependerá de la velocidad con la que se apliquen las medidas de prevención frente al avance de los riesgos.
Los efectos ya llevaron a Panamá y El Salvador a declarar emergencias. En el caso panameño, el fenómeno obligó a reducir el tránsito de embarcaciones por la vía interoceánica. Ecuador, por su parte, decretó la alerta roja ante la intensificación del evento.
El Niño no deriva del cambio climático, aunque los científicos prevén que agrave el calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles y aumente la intensidad de episodios meteorológicos extremos.
El fenómeno aparece, por lo general, cada dos a siete años y dura entre nueve y 12 meses. Alterna con La Niña, su fase opuesta, y con períodos de condiciones neutrales.
Para el trimestre entre septiembre y noviembre, la OMM prevé una mayor probabilidad de temperaturas superiores a los valores habituales en casi todas las regiones terrestres. Los episodios intensos de El Niño suelen asociarse con sequías en áreas de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones de los monzones en India y cambios en el régimen de lluvias de la franja tropical.
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