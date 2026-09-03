La ONU advirtió que el fenómeno de El Niño será "muy fuerte" y podría extenderse hasta febrero de 2027

Los efectos ya llevaron a Panamá y El Salvador a declarar emergencias. En el caso panameño, el fenómeno obligó a reducir el tránsito de embarcaciones por la vía interoceánica. Ecuador, por su parte, decretó la alerta roja ante la intensificación del evento.

El Niño no deriva del cambio climático, aunque los científicos prevén que agrave el calentamiento global causado por la quema de combustibles fósiles y aumente la intensidad de episodios meteorológicos extremos.

El fenómeno aparece, por lo general, cada dos a siete años y dura entre nueve y 12 meses. Alterna con La Niña, su fase opuesta, y con períodos de condiciones neutrales.

Para el trimestre entre septiembre y noviembre, la OMM prevé una mayor probabilidad de temperaturas superiores a los valores habituales en casi todas las regiones terrestres. Los episodios intensos de El Niño suelen asociarse con sequías en áreas de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones de los monzones en India y cambios en el régimen de lluvias de la franja tropical.