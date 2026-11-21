Los hechos ocurren en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre Los Chapitos y Los Mayos tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada en julio de ese año. La pugna ha provocado asesinatos, desapariciones y enfrentamientos armados en distintas regiones del estado. Octubre de este año cerró con 191 homicidios, la cifra mensual más alta registrada en 2026.