México capturó a 'Chapo Isidro', uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI
Militares arrestaron a Fausto Isidro Meza en Sinaloa; el operativo desató bloqueos y pánico. Estados Unidos pide su extradición.
La Secretaría de Defensa de México confirmó el sábado 21 de noviembre la detención de Fausto Isidro Meza-Flores, alias 'Chapo Isidro', en un operativo nocturno ejecutado la noche previa en el municipio de Guasave, Sinaloa. Las autoridades consideran al detenido el principal líder narco activo en esa región y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.
El arresto, que incluyó a otros dos cabecillas de su grupo criminal, desencadenó enfrentamientos entre agentes federales y narcotraficantes. Los choques provocaron temor entre la población y llevaron a la suspensión de un partido de béisbol profesional. Las autoridades locales ordenaron a la ciudadanía resguardarse y evitar la zona mientras un dispositivo de seguridad restablecía el orden.
'Chapo Isidro' integra la banda criminal de los Beltrán Leyva y mantiene alianza con 'Los Mayos', una de las facciones en disputa del cartel de Sinaloa. México lo buscaba por delincuencia organizada, mientras que Estados Unidos solicitó su extradición por narcotráfico.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum, calificó las detenciones como "un paso importante para la pacificación de Sinaloa" y confirmó que las instituciones del Gabinete de Seguridad siguen desplegadas en el estado para proteger a la población.
Los hechos ocurren en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre Los Chapitos y Los Mayos tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada en julio de ese año. La pugna ha provocado asesinatos, desapariciones y enfrentamientos armados en distintas regiones del estado. Octubre de este año cerró con 191 homicidios, la cifra mensual más alta registrada en 2026.
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