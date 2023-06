Una joven argentina revela cuánto se gana por limpiar casas en Alemania

trabajo limpieza alemania

La usuaria de TikTok “@florenciagershanik” compartió un video en donde contó brevemente su experiencia trabajando un día como empleada doméstica en una casa particular en Alemania. El video se hizo viral gracias a su relato sobre la increíble suma de dinero que ganó por trabajar durante cinco horas y media como trabajadora en una casa particular.

"Gente acabo de salir de una limpieza de cinco horas y media, era de única vez por eso la agarré”, empezó diciendo la joven que se grabó mientras salía de su trabajo.

Según relató, le pagaron "casi 110 euros en cinco horas y media con la propina”. Además destacó la amabilidad de las personas en Alemania. Contó que la mujer de la casa la trató muy amablemente y fue muy atenta. “La mina una genia, me esperó con agua y con un montón de galletitas, a cada rato venía a preguntarme si quería café”, dijo.

Cuando terminó su jornada laboral se sorprendió con el increíble gesto que tuvo la dueña del hogar con ella. “Cuando me voy me da un paquetito y yo digo ‘bueno me regaló algo’. Cuando salgo del departamento veo que me regaló chocolates y 20 euros de propina”, reveló.

El video cosechó varios comentarios de los usuarios. Una de ellas escribió: “Según mi convertidor, serían 27 mil pesos argentinos, eso sería casi una semana de trabajo de muchos.”, mientras que otra resaltó: “Ahí te valoran el trabajo y así vas de otra manera también”.