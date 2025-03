Alentador: qué dice el nuevo parte médico del papa Francisco tras las últimas crisis respiratorias

Desde el Hospital Gemelli de Roma detallaron que continuarán con "ventilación mecánica no invasiva toda la noche, hasta la mañana", cuando "nuevamente apliquen oxigenación con fisioterapia respiratoria".

papa francisco1.jpg

Cómo está de salud el papa Francisco

El papa Francisco sufrió este lunes dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, pero en todo momento estuvo lúcido, informó la Santa Sede. ”En la jornada de hoy el Santo Padre ha presentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por una importante acumulación de mucosidad endobronquial”, se pudo leer en el comunicado diario.

"Las dos crisis se produjeron por la reacción de los bronquios intentando expulsar el moco que se acumula para eliminar las bacterias", agregaron. De esta manera, se supo que no cambiaron entonces los valores de los análisis de sangre, que no revelaron leucocitosis, por lo que no había nueva infección.

papa francisco 10.jpg

El pontífice, de 88 años, está ingresado en el hospital desde el 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana, que evolucionó a neumonía bilateral. El pronóstico sigue siendo reservado, lo que indica que los médicos aún no pueden prever con certeza su evolución.

Desde su ingreso, el papa ha atravesado varias complicaciones respiratorias. El 22 de febrero, sufrió una crisis asmática prolongada, seguida el 28 de febrero por un episodio aislado de broncoespasmo y, luego, las dos crisis de este lunes 3 de marzo.