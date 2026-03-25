El New York Times reveló que Estados Unidos propuso un plan de 15 puntos para alcanzar la paz con Irán
Irán ya rechazó la propuesta de los Estados Unidos y presentó sus propias condiciones para alcanzar un alto el fuego.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente que Washington abrió de manera unilateral junto a Israel, su principal socio en la región. Sin embargo desde Teherán la respuesta fue contundente, anticiparon su rechazo y presentaron sus propias condiciones para alcanzar un alto el fuego en momento en que Estados Unidos comenzó a empantanarse en una guerra que se anticipa de largo aliento con un muy alto costo en vidas y un imprevisible impacto en la economía global.
Según consignó este miércoles The New York Times, no está claro si el plan entregado a las autoridades en Teherán a través de Pakistán, también es compartido por Israel que no detuvo en ningún momento sus bombardeos. Sin embargo, la entrega del plan demostró que el gobierno de Trump está intensificando sus esfuerzos para lograr una desescalada en una guerra que ya lleva cuatro semanas y que ya tiene un fuerte impacto en la economía global.
Por su parte Irán ya rechazó la propuesta de Trump por considerarla “excesiva” y estableció sus propias condiciones para que las hostilidades. De acuerdo con los medios estatales iraníes la propuesta es "excesiva y alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla".
Según NYT, la propuesta impone límites al programa nuclear y de misiles balísticos de Irán. También contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz.
Sin embargo Teherán exigió el cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliados así como un mecanismo que garantice que no se iniciará una nueva guerra y la reparación de daños de los ataques. Además exigió el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como “un derecho natural y legal de Irán”.
Por el momento, no hay indicios de que la guerra vaya a cesar pronto; funcionarios israelíes aseguraron que prevén que continúe durante semanas. En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que se estaban llevando a cabo gestiones diplomáticas, pero afirmó: “Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la Operación Furia Épica continúa sin cesar para lograr los objetivos militares establecidos por el Comandante en Jefe y el Pentágono”.
Desde Teherán también le salieron al cruce al supuesto diálogo que Trump aseguró entablaron con las autoridades iraníes. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", afirmó el Comando Unificado de Operaciones de la Guardia Revolucionaria, Khatam al Anbiya.
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