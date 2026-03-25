El New York Times reveló que Estados Unidos propuso un plan de 15 puntos para alcanzar la paz con Irán

portavoz ejercito iran

Por el momento, no hay indicios de que la guerra vaya a cesar pronto; funcionarios israelíes aseguraron que prevén que continúe durante semanas. En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que se estaban llevando a cabo gestiones diplomáticas, pero afirmó: “Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad diplomática, la Operación Furia Épica continúa sin cesar para lograr los objetivos militares establecidos por el Comandante en Jefe y el Pentágono”.

Desde Teherán también le salieron al cruce al supuesto diálogo que Trump aseguró entablaron con las autoridades iraníes. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", afirmó el Comando Unificado de Operaciones de la Guardia Revolucionaria, Khatam al Anbiya.