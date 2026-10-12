Alerta por invasión de ratas en el metro de París: las imágenes que se viralizaron

La proliferación de roedores en la ciudad está asociada a factores clave como la acumulación de desechos de comida y el extenso sistema de alcantarillado, entornos que les proveen alimento constante y refugio. Frente a esta problemática, el Ayuntamiento de París mantiene activo desde 2017 un plan de control de roedores orientado a restringir el acceso a los residuos urbanos y sellar las zonas donde suelen anidar.