Alerta por invasión de ratas en el metro de París: las imágenes que se viralizaron
El video corresponde a una escena difícil de ver en la estación Château Rouge, de París. La preocupación por esta plaga en Francia crece cada vez más.
Un video difundido en redes sociales ha vuelto a poner bajo la lupa la higiene en la red de transporte público en París. Las imágenes, compartidas en las últimas horas, muestran a decenas de ratas desplazándose con libertad por los andenes y las escaleras de la estación Château Rouge, lo que desató un aluvión de críticas de los internautas.
La proliferación de roedores en la ciudad está asociada a factores clave como la acumulación de desechos de comida y el extenso sistema de alcantarillado, entornos que les proveen alimento constante y refugio. Frente a esta problemática, el Ayuntamiento de París mantiene activo desde 2017 un plan de control de roedores orientado a restringir el acceso a los residuos urbanos y sellar las zonas donde suelen anidar.
A pesar del revuelo y la indignación provocada por la difusión del material audiovisual en las plataformas digitales, las autoridades y fuentes oficiales señalan que no hay evidencia de que el episodio responda a una nueva plaga generalizada a escala municipal, sino a un foco puntual en la infraestructura del subterráneo.
La interminable batalla de París contra las ratas
La proliferación de roedores en la capital francesa es una problemática histórica que afecta tanto la vida cotidiana de sus vecinos como la experiencia de los turistas. Pese a los reiterados intentos por erradicarlas, la eliminación total sigue siendo un desafío esquivo.
¿Por qué se reproducen tanto?
Con una población estimada de entre 1,5 y 1,75 ratas por cada habitante, la capital ofrece las condiciones ideales para su reproducción:
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Abundancia de alimento en las calles: La masa de residuos diarios generada por la ciudad actúa como un imán constante.
Fallas en la recolección: Un sistema de limpieza y gestión de basura que resulta insuficiente en puntos críticos.
Infraestructura añeja: Una red subterránea de alcantarillado antigua que les brinda refugio protegido y vías de desplazamiento sin obstáculos.
La estrategia actual
Aunque las autoridades parisinas han reconocido la enorme dificultad de erradicar la plaga por completo, mantienen acciones orientadas a contener su impacto. Entre las principales iniciativas destacan la creación de comités técnicos para el análisis del problema, operativos focalizados de limpieza e higiene urbana, y campañas de concientización para mejorar la disposición de residuos por parte de la ciudadanía.
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