Donald Trump apuntó contra Europa en Davos: "No va en la dirección correcta"

“Me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por el buen camino”, afirmó, atribuyendo esto a "déficits presupuestarios y comerciales récord, y un déficit soberano creciente, impulsado por la mayor ola de migración masiva de la historia de la humanidad. Nunca vimos nada igual".

“Estados Unidos quiere mucho a la gente de Europa, de hecho, yo vengo de Escocia por mi madre y de Alemania por mi padre. Creemos mucho en los lazos que compartimos y quiero que sea una civilización propia, por eso tenemos que concentrarnos en su crecimiento económico y en problemas como la inmigración y el uso de la energía. Tenemos que consolidad un occidente unido”, enfatizó.

“Los países de la Unión Europea tienen que pasar de la cultura que han creado en los últimos años. Es terrible lo que están haciendo, se están destruyendo. Queremos aliados fuertes, queremos que Europa sea fuerte y seria”, pronunció.

Donald Trump, sobre Groenlandia: "La necesitamos"

Acto seguido, en medio de un clima de tensión, lanzó irónica: "¿Quieren que diga algunas palabras sobre Groenlandia? Lo iba a dejar afuera del discurso... No quería hablar porque seguramente me iban a criticar".

"Tengo un tremendo respeto por el pueblo de Groenlandia y de Dinamarca, pero todos los aliados de la OTAN tiene la obligación de defender sus propios territorios”, lanzó Trump para luego reiterar que “ninguna nación o grupo de naciones está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, salvo Estados Unidos, porque somos una gran potencia, eso es lo que la gente no entiende”.

Para justificar sus dichos, recordó: "Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó ante Alemania después de apenas seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia".

“Estados Unidos sitió la obligación de enviar a nuestras propias fuerzas para proteger al territorio de Groenlandia y lo hicimos. Ellos lo intentaron pero no tenían chances,y Dinamarca lo sabe, luchamos por ellos, por salvar esa tierra que es un pedazo de hielo”, sostuvo.

Y siguió: "Después de la guerra, la cual ganamos, le dimos Groenlandia a Dinamarca. Qué estúpidos fuimos al hacerlo. Pero lo hicimos. La devolvimos. ¿Y cuán ingratos son ahora?".

Contrarrestando la situación de Europa, mencionó: “Veo que hay un enorme potencial en muchos otros países reduciendo los déficits comerciales, entre otras cosas. Muchas partes del mundo se están destruyendo ante nuestros ojos cuando vemos que sus líderes ni siquiera comprenden lo que les está ocurriendo”.

"Hoy el mundo enfrenta riesgos mucho mayores por los misiles, armas nucleares, sistemas de guerra de los que ni siquiera puedo hablar", advirtió Trump, mencionando a Rusia y China.

En ese sentido, puntualizó que Groenlandia se encuentra situada en una ubicación estratégica entre Estados Unidos, Rusia y China. “No es importante por ninguna otra razón. La necesitamos por seguridad estratégica nacional e internacional. Esta enorme isla sin protección forma parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Es nuestro territorio. Por lo tanto, es un interés central de seguridad nacional para Estados Unidos", detalló.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta enorme masa de tierra, este gigantesco bloque de hielo, desarrollarlo, mejorarlo y hacer que sea bueno y seguro para Europa y bueno para nosotros. Por eso busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos", dijo Donald Trump en el Foro de Davos.