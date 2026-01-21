Donald Trump apuntó contra Europa en Davos: "No va en la dirección correcta"
En medio del conflicto por Groenlandia, el presidente de Estados Unidos pronunció un duro discurso contra el Viejo Continente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra Europa durante su discurso den el Foro de Davos en el marco del conflicto por Groenlandia. El mandatario consideró que el continente “no está yendo en la dirección correcta” y “no le está yendo bien".
Trump arribó este miércoles a Davo, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial luego de un percance con el Aire Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos, lo que aumentó la expectativa por su discurso.
Durante su discurso ante sus pares europeos y líderes empresariales en medio de las crecientes amenazas por apoderarse, por las buenas o por las malas, de Groenlandia, Trump no dudó en apuntar contra Europa.
“Vemos que, en Europa, en este momento, la situación no es buena”, lanzó Trump casi al comienzo de su exposición en el Foro de Davos. Vemos que en Europa se había pensado hasta ahora que la única manera de propiciar el crecimiento era a través del gasto público, pero esto no es así”, sostuvo el presidente norteamericano.
“Me encanta Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por el buen camino”, afirmó, atribuyendo esto a "déficits presupuestarios y comerciales récord, y un déficit soberano creciente, impulsado por la mayor ola de migración masiva de la historia de la humanidad. Nunca vimos nada igual".
“Estados Unidos quiere mucho a la gente de Europa, de hecho, yo vengo de Escocia por mi madre y de Alemania por mi padre. Creemos mucho en los lazos que compartimos y quiero que sea una civilización propia, por eso tenemos que concentrarnos en su crecimiento económico y en problemas como la inmigración y el uso de la energía. Tenemos que consolidad un occidente unido”, enfatizó.
“Los países de la Unión Europea tienen que pasar de la cultura que han creado en los últimos años. Es terrible lo que están haciendo, se están destruyendo. Queremos aliados fuertes, queremos que Europa sea fuerte y seria”, pronunció.
Donald Trump, sobre Groenlandia: "La necesitamos"
Acto seguido, en medio de un clima de tensión, lanzó irónica: "¿Quieren que diga algunas palabras sobre Groenlandia? Lo iba a dejar afuera del discurso... No quería hablar porque seguramente me iban a criticar".
"Tengo un tremendo respeto por el pueblo de Groenlandia y de Dinamarca, pero todos los aliados de la OTAN tiene la obligación de defender sus propios territorios”, lanzó Trump para luego reiterar que “ninguna nación o grupo de naciones está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, salvo Estados Unidos, porque somos una gran potencia, eso es lo que la gente no entiende”.
Para justificar sus dichos, recordó: "Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó ante Alemania después de apenas seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia".
“Estados Unidos sitió la obligación de enviar a nuestras propias fuerzas para proteger al territorio de Groenlandia y lo hicimos. Ellos lo intentaron pero no tenían chances,y Dinamarca lo sabe, luchamos por ellos, por salvar esa tierra que es un pedazo de hielo”, sostuvo.
Y siguió: "Después de la guerra, la cual ganamos, le dimos Groenlandia a Dinamarca. Qué estúpidos fuimos al hacerlo. Pero lo hicimos. La devolvimos. ¿Y cuán ingratos son ahora?".
Contrarrestando la situación de Europa, mencionó: “Veo que hay un enorme potencial en muchos otros países reduciendo los déficits comerciales, entre otras cosas. Muchas partes del mundo se están destruyendo ante nuestros ojos cuando vemos que sus líderes ni siquiera comprenden lo que les está ocurriendo”.
"Hoy el mundo enfrenta riesgos mucho mayores por los misiles, armas nucleares, sistemas de guerra de los que ni siquiera puedo hablar", advirtió Trump, mencionando a Rusia y China.
En ese sentido, puntualizó que Groenlandia se encuentra situada en una ubicación estratégica entre Estados Unidos, Rusia y China. “No es importante por ninguna otra razón. La necesitamos por seguridad estratégica nacional e internacional. Esta enorme isla sin protección forma parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Es nuestro territorio. Por lo tanto, es un interés central de seguridad nacional para Estados Unidos", detalló.
"Solo Estados Unidos puede proteger esta enorme masa de tierra, este gigantesco bloque de hielo, desarrollarlo, mejorarlo y hacer que sea bueno y seguro para Europa y bueno para nosotros. Por eso busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos", dijo Donald Trump en el Foro de Davos.
