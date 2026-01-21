Donald Trump descartó el uso de la fuerza para anexar Groenlandia, pero remarcó su importancia estratégica
El mandatario afirmó que busca "iniciar negociaciones inmediatas" con Dinamarca para adquirir "un pedazo de hielo, frío y mal ubicado", pero relevante.
Mientras se movió en el ámbito privado Donald Trump se presentó como un genio de la negociación empresarial agresiva, pero desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos tuvo que pulir sus estratagemas. El caso más reciente es su puja con Dinamarca por la adquisición de Groenlandia, territorio al que se refirió este miércoles como "un pedazo de hielo, frío y mal ubicado", que de hecho desea anexar por motivos de seguridad nacional.
Durante su extenso discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, Donald Trump aseguró que busca "iniciar negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos", ahora sin el uso de fuerza militar, que era una opción que llegó a poner sobre la mesa tras el éxito de la "Operación Resolución Absoluta", con la que detuvo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En el climax de la euforia por el resultado de la incursión de fuerzas militares estadounidenses en Caracas durante la madrugada del 3 de enero para retirar de Venezuela a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, con la intención de retenerlos en Nueva York, donde enfrentan un juicio, Donald Trump aseguró que avanzaría sobre el territorio de Groenlandia aún teniendo en cuenta que Dinamarca es su socio en la OTAN.
Pero este miércoles, desde el escenario del Foro Económico Mundial de Davos, Trump afirmó: "Ahora lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección global".
Ese "pedazo de hielo" sería Groenlandia, aunque el mandatario estadounidense no se detuvo ahí, sino que también expresó que “Canadá existe gracias a Estados Unidos” y le espetó al primer ministro de ese país, Mark Carney, que lo tenga en cuenta "la próxima vez que hagas tus declaraciones”.
Sin embargo, a nivel global las aguas se calmaron con la declaración de Donald Trump sobre "iniciar negociaciones inmediatas" con Dinamarca por Groenlandia, y hasta los mercados financieros reaccionaron a la novedad: en Alemania, el DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó un 0,58 %, mientras que Wall Street abrió con una leve suba en Nueva York ante la perspectiva de que los Estados Unidos compre territorio como lo hiciera alguna vez con Alaska, por citar un ejemplo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario