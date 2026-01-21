Donald Trump descartó el uso de la fuerza para anexar Groenlandia, pero remarcó su importancia estratégica

Mientras se movió en el ámbito privado Donald Trump se presentó como un genio de la negociación empresarial agresiva, pero desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos tuvo que pulir sus estratagemas. El caso más reciente es su puja con Dinamarca por la adquisición de Groenlandia, territorio al que se refirió este miércoles como "un pedazo de hielo, frío y mal ubicado", que de hecho desea anexar por motivos de seguridad nacional.