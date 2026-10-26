Alerta roja en Chile: impresionantes imágenes de un tornado que causó destrozos en la región de O'Higgins
El fenómeno meteorológico sorprendió a los conductores en la Ruta 5 Sur a su paso por la zona agrícola. SENAPRED decretó alerta roja.
Un inédito y violento fenómeno meteorológico conmocionó a los habitantes de la Región de O'Higgins este lunes. Un tornado atravesó el sector comprendido entre las comunas de Requínoa y Rengo de Chile, provocando momentos de alta tensión, destrozos materiales en infraestructura y masivos cortes de energía eléctrica.
El evento se desencadenó alrededor de las 17:30 horas en medio de una jornada marcada por una fuerte inestabilidad atmosférica en la zona central.
La formación de la impresionante columna de viento giratoria fue visible desde distintos puntos de la Ruta 5 Sur, lo que llevó a decenas de automovilistas y vecinos a registrar el fenómeno y difundir las imágenes a través de redes sociales.
Alerta Roja en Chile tras el tornado que provocó destrozos
De acuerdo con los balances preliminares de los organismos de emergencia, el paso del embudo rotatorio afectó a viviendas del sector rural, causando la voladura de techumbres y la caída de arbolado. Entre las infraestructuras más damnificadas figura el Colegio Tricahue, que sufrió daños estructurales significativos.
Ante la magnitud de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) decretó Alerta Roja para Requínoa. La medida busca movilizar de manera rápida los recursos necesarios para atender la contingencia y asistir a las familias afectadas.
Por su parte, la empresa distribuidora de energía CGE informó sobre la interrupción masiva del suministro eléctrico en la zona debido al derribo de postes y cableado.
Evaluación técnica del fenómeno
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y organismos especializados como la Red Geocientífica de Chile han clasificado preliminarmente el evento como un tornado de categoría EF2 en la escala de Fujita Mejorada. Esta calificación corresponde a sistemas con vientos que pueden alcanzar velocidades de entre 179 y 218 km/h, capaces de causar daños de consideración en construcciones ligeras y tendidos de servicios básicos.
Equipos municipales, personal de Bomberos y brigadas de emergencia trabajan en el terreno despejando vías bloqueadas y evaluando los daños materiales en las viviendas afectadas. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad, mientras las autoridades locales recomiendan a la población mantenerse resguardada ante la persistencia de condiciones climáticas inestables.
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