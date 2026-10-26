Alerta roja en Chile: impresionantes imágenes de un tornado que causó destrozos en la región de O'Higgins

Por su parte, la empresa distribuidora de energía CGE informó sobre la interrupción masiva del suministro eléctrico en la zona debido al derribo de postes y cableado.

Evaluación técnica del fenómeno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y organismos especializados como la Red Geocientífica de Chile han clasificado preliminarmente el evento como un tornado de categoría EF2 en la escala de Fujita Mejorada. Esta calificación corresponde a sistemas con vientos que pueden alcanzar velocidades de entre 179 y 218 km/h, capaces de causar daños de consideración en construcciones ligeras y tendidos de servicios básicos.

Equipos municipales, personal de Bomberos y brigadas de emergencia trabajan en el terreno despejando vías bloqueadas y evaluando los daños materiales en las viviendas afectadas. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad, mientras las autoridades locales recomiendan a la población mantenerse resguardada ante la persistencia de condiciones climáticas inestables.