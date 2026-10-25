Rincones secretos de Chile: los tres pueblos con mar y playas increíbles para conocer este verano

Cocholgüe

Cocholgüe es una tradicional localidad de pescadores de Chile, con una playa extensa y un ambiente sereno. Su costa es perfecta para caminar junto al mar, contemplar el paisaje y disfrutar de unos días de descanso sin el movimiento de las grandes ciudades.

La gastronomía es otro de sus atractivos, con restaurantes especializados en pescados y mariscos frescos a precios accesibles. Por su identidad pesquera y su ritmo tranquilo, es una buena opción para quienes buscan escapadas a un pueblo costero auténtico, sin grandes multitudes, en el sur chileno.

Buchupureo

Rodeado de paisajes naturales, Buchupureo es un pueblo costero de Chile que se distingue por sus playas extensas y abiertas. La combinación del océano, el río y la vegetación crea un escenario ideal para quienes quieren disfrutar del aire libre y pasar unos días en contacto directo con la naturaleza.

Sus paisajes y su ambiente relajado lo convierten en una alternativa para quienes prefieren las escapadas fuera de los circuitos turísticos tradicionales y buscan disfrutar del mar en un entorno natural.

Es un destino elegido tanto por surfistas como por viajeros que buscan descanso. El pueblo conserva un perfil relajado, con cabañas sencillas, pocos servicios y una playa que invita a desconectar.