Rincones secretos de Chile: los tres pueblos con mar y playas increíbles para conocer este verano
Las escapadas a estos pueblos costeros de Chile son ideales para disfrutar de playas tranquilas, paisajes únicos y huir del calor lejos de las multitudes.
Durante el verano, Chile se convierte en una opción atractiva para quienes quieren disfrutar del mar y tomarse unos días de descanso. Sin embargo, gran parte de los turistas suele elegir los balnearios más conocidos, sin tener en cuenta que la costa chilena también esconde pequeños pueblos donde el turismo masivo todavía no transformó por completo el paisaje.
Con playas extensas, entornos naturales y costumbres locales que conservan su esencia, estos destinos invitan a disfrutar de otra manera.
Caminar por la orilla, probar pescado fresco y relajarse lejos del ruido son algunas de las propuestas para quienes buscan escapadas tranquilas durante la temporada de calor. Estos tres pueblos costeros de Chile son una alternativa para descubrir nuevas playas y vivir un verano diferente.
Los tres pueblos ideales para conocer durante el verano
Punta de Choros
En el norte de Chile, Punta de Choros se destaca por sus playas de aguas limpias y un entorno natural que invita a desconectarse. Frente a sus costas hay reservas marinas donde se pueden observar delfines, pingüinos y lobos marinos, una experiencia que convierte a este pequeño pueblo en un destino ideal para los amantes de la naturaleza.
La localidad conserva un estilo de vida sencillo, con hospedajes básicos y restaurantes que ofrecen platos elaborados con productos frescos del mar. Es una alternativa para quienes buscan escapadas con playa, tranquilidad y contacto con la naturaleza, lejos de los centros turísticos más concurridos.
Cocholgüe
Cocholgüe es una tradicional localidad de pescadores de Chile, con una playa extensa y un ambiente sereno. Su costa es perfecta para caminar junto al mar, contemplar el paisaje y disfrutar de unos días de descanso sin el movimiento de las grandes ciudades.
La gastronomía es otro de sus atractivos, con restaurantes especializados en pescados y mariscos frescos a precios accesibles. Por su identidad pesquera y su ritmo tranquilo, es una buena opción para quienes buscan escapadas a un pueblo costero auténtico, sin grandes multitudes, en el sur chileno.
Buchupureo
Rodeado de paisajes naturales, Buchupureo es un pueblo costero de Chile que se distingue por sus playas extensas y abiertas. La combinación del océano, el río y la vegetación crea un escenario ideal para quienes quieren disfrutar del aire libre y pasar unos días en contacto directo con la naturaleza.
Sus paisajes y su ambiente relajado lo convierten en una alternativa para quienes prefieren las escapadas fuera de los circuitos turísticos tradicionales y buscan disfrutar del mar en un entorno natural.
Es un destino elegido tanto por surfistas como por viajeros que buscan descanso. El pueblo conserva un perfil relajado, con cabañas sencillas, pocos servicios y una playa que invita a desconectar.
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