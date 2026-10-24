Escapadas por Chile: el pueblo más tranquilo que está a dos horas de Santiago

Dónde queda y cómo llegar a Ralco

Ralco se encuentra en el sur de Chile, en una zona rodeada de montañas, bosques y ríos que le dan un paisaje característico. Su cercanía con la cordillera y la conservación de las tradiciones de la comunidad local forman parte de la identidad de este destino, una alternativa para quienes buscan escapadas en contacto con la naturaleza.

Para llegar, una de las opciones más habituales es partir desde la ciudad de Los Ángeles y tomar la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío. El recorrido es de aproximadamente 100 kilómetros y lleva alrededor de una hora y media en auto. Durante el viaje hay tramos asfaltados y otros de ripio, por lo que es importante manejar con precaución y prestar atención a las condiciones del camino.