Alerta total en el Caribe por el huracán Melissa: mapa en vivo del ciclón

El huracán Melissa es “uno de los impactos de huracán más potentes registrados en la cuenca del Atlántico”. El ciclón tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora.

En este marco, el ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, informó que el número de personas en refugios aumentó a casi 6000 por el paso del huracán Melissa en la costa sur.

Además, indicó que se espera la evacuación de al menos 50.000 personas más. "Este no es momento de ser valientes. No apuesten contra Melissa, es una apuesta que no podemos ganar", dijo el funcionario en una conferencia de prensa.

Mapa en vivo del huracán Melissa

El huracán Melissa llegará a Cuba en la madrugada del miércoles

Cuba se alista este martes para la llegada del huracán Melissa en uno de los peores momentos en décadas para la isla, que sufre una profunda crisis económica, energética y sanitaria.

El huracán, que viene de azotar Jamaica con categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, está previsto que toque tierra en la madrugada del miércoles en la zona oriental, cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.