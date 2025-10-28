Alerta total en el Caribe por el huracán Melissa: mapa en vivo del ciclón
El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 en el Caribe y se convirtió en el tercer ciclón de máxima intensidad de la temporada de huracanes de 2025.
El huracán Melissa tocó tierra en la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, y avanzan las tormentas que amenazan con causar destrozos en ese país y otras zonas del Caribe.
Especialistas instaron a la población a que busquen refugio de inmediato. El fenómeno ya causó al menos cuatro muertes en Haití y República Dominicana; otras dos en Panamá y tres en Jamaica.
Melissa se fortaleció este lunes durante su lenta trayectoria en el mar Caribe, con vientos de casi 270 km/h. Según el pronóstico, se espera que el núcleo del huracán se desplace sobre Jamaica entre esta noche y la madrugada del martes.
Al principio, fue un huracán de categoría 5 -la máxima en la escala Saffir-Simson-, pero con el paso de las horas perdió fuerza y se convirtió en uno de categoría 4.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) había anticipado que se esperaban vientos catastróficos, inundaciones y marejada ciclónica en el país insular, por lo que instaron a los habitantes a buscar un refugio y protegerse.
El huracán Melissa es “uno de los impactos de huracán más potentes registrados en la cuenca del Atlántico”. El ciclón tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora.
En este marco, el ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, informó que el número de personas en refugios aumentó a casi 6000 por el paso del huracán Melissa en la costa sur.
Además, indicó que se espera la evacuación de al menos 50.000 personas más. "Este no es momento de ser valientes. No apuesten contra Melissa, es una apuesta que no podemos ganar", dijo el funcionario en una conferencia de prensa.
Mapa en vivo del huracán Melissa
El huracán Melissa llegará a Cuba en la madrugada del miércoles
Cuba se alista este martes para la llegada del huracán Melissa en uno de los peores momentos en décadas para la isla, que sufre una profunda crisis económica, energética y sanitaria.
El huracán, que viene de azotar Jamaica con categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, está previsto que toque tierra en la madrugada del miércoles en la zona oriental, cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.
