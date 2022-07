El Mossad limitó la responsabilidad de Irán en los atentados a la AMIA y embajada

El diario The New York Times publicó este viernes un artículo basado en un informe interno de la agencia de inteligencia israelí Mossad sobre los atentados a la embajada de Israel y a la Amia en la ciudad de Buenos Aires en el que se aseguró que ambos ataques "fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá", que no contó con colaboración de "ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán".