Amnistía Internacional le reclamó a Cuba poner fin a "prácticas autoritarias" contra mujeres defensoras de DDHH

Otra víctima contó cómo un agente estatal la agredió físicamente durante su detención y la obligó a soportar comentarios sexuales. “El asco que sentí es indescriptible”, comentó.

El informe incluye testimonios como los de Yenisey Taboada, madre de una persona presa por razones políticas; Luz Escobar, periodista independiente; o María Matienzo, defensora de derechos humanos, que ilustran cómo el hostigamiento físico, digital y psicológico se convirtió en una herramienta para silenciar a las mujeres cubanas.

Según denunció Amnistía, "este patrón de violencia no es incidental ni aislado: es estructural y sostenido. Además, las mujeres negras , madres solteras y con orientación sexual diversa enfrentan formas agravadas de violencia, lo que exige una respuesta interseccional urgente".

Y advirtió que "esto ocurre en un entorno de restricciones al ejercicio y defensa de los derechos humanos y donde la subordinación del sistema judicial al poder político, la falta de mecanismos de denuncia y reparación, y la inexistencia de una ley integral contra la violencia de género perpetúan la impunidad.