Estados Unidos y Ucrania avanzan en un nuevo acuerdo de paz con Rusia
Se espera una nueva reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski para ultimar los detalles del tratado que le pondría fin a la guerra.
Estados Unidos y Ucrania avanzan en las negociaciones de un nuevo acuerdo de paz con Rusia luego del ultimátum de Donald Trump a Volodímir Zelenski. En las últimas horas, las charlas tomaron un nuevo impulso y hay expectativa por un encuentro entre ambos mandatarios con el objetivo de ponerle fin a la guerra.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “Estados Unidos ha logrado avances enormes hacia un acuerdo de paz”.
Sin embargo, desde Ucrania fueron más cautos. "Para lograr una paz real, se necesita más, mucho más. Por supuesto, seguimos trabajando con los socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan y no nos debiliten", detalló Zelenski al respecto, luego de mencionar la semana pasada que "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o a un socio clave".
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, aseguró que confían en organizar una nueva reunión entre los presidentes Zelenski y Trump antes de que acabe noviembre para cerrar el acuerdo de paz después del “productivo” encuentro en Ginebra, Suiza.
Umerov destacó que hubo conversaciones "constructivas” durante fin de semana y que se es posible llegar a un “entendimiento común” sobre los términos fundamentales del acuerdo de paz planteado por Estados Unidos. En ese sentido, enfatizó la necesidad de organizar la reunión “para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump”.
El presidente Zelenski mostró su confianza sobre la viabilidad del nuevo borrador del plan y remarcó que “Ucrania nunca será un obstáculo para la paz”.
Ante el avance de las negociaciones, desde Ucrania aclararon que quedan solo “detalles menores” pendientes. En Estados Unidos, concuerdan con esta postura: "Hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y que requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.
"Durante la última semana, Estados Unidos ha logrado enormes avances hacia un acuerdo de paz al lograr que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones", ahondó Leavitt.
Volodímir Zelenski: “Cada nación y Estado deben ser respetados”
El lunes, Zelenski aclaró que el nuevo acuerdo de paz todavía necesita ajustes, aunque reconoció que el texto incorpora “algunos puntos correctos” en comparación al anterior. Entre esos, se encuentra la cuestión territorial, un tema sensible sobre el cual el mandatario ucraniano ya había expresado su postura.
En ese sentido, Zelenski insistió en que Ucrania no aceptará un acuerdo en el cual se impongan cambios de frontera por la fuerza: “Cada nación y cada Estado deben ser respetados”, sostuvo.
Advirtió también que su par ruso, Vladimir Putin, “quiere reconocimiento legal para lo que ha robado”, en referencia al Donbás y a territorios ocupados en Jersón y Zaporiyia. Esos reclamos figuraban en el plan original de 28 puntos impulsado por Donald Trump para concluir el conflicto.
“Ese es el principal problema”, alertó Zelensky durante su intervención por videoconferencia en la Plataforma de Crimea. “Es crucial apoyar los principios que sustentan a Europa: que las fronteras no se pueden alterar por la fuerza; que los criminales de guerra no deben eludir la justicia; y que el agresor debe pagar plenamente por la guerra que inició”, remarcó.
