Estados Unidos y Ucrania avanzan en un nuevo acuerdo de paz con Rusia

El presidente Zelenski mostró su confianza sobre la viabilidad del nuevo borrador del plan y remarcó que “Ucrania nunca será un obstáculo para la paz”.

Ante el avance de las negociaciones, desde Ucrania aclararon que quedan solo “detalles menores” pendientes. En Estados Unidos, concuerdan con esta postura: "Hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y que requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

"Durante la última semana, Estados Unidos ha logrado enormes avances hacia un acuerdo de paz al lograr que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones", ahondó Leavitt.

Volodímir Zelenski: “Cada nación y Estado deben ser respetados”

Volodímir Zelenski

El lunes, Zelenski aclaró que el nuevo acuerdo de paz todavía necesita ajustes, aunque reconoció que el texto incorpora “algunos puntos correctos” en comparación al anterior. Entre esos, se encuentra la cuestión territorial, un tema sensible sobre el cual el mandatario ucraniano ya había expresado su postura.

En ese sentido, Zelenski insistió en que Ucrania no aceptará un acuerdo en el cual se impongan cambios de frontera por la fuerza: “Cada nación y cada Estado deben ser respetados”, sostuvo.

Advirtió también que su par ruso, Vladimir Putin, “quiere reconocimiento legal para lo que ha robado”, en referencia al Donbás y a territorios ocupados en Jersón y Zaporiyia. Esos reclamos figuraban en el plan original de 28 puntos impulsado por Donald Trump para concluir el conflicto.

“Ese es el principal problema”, alertó Zelensky durante su intervención por videoconferencia en la Plataforma de Crimea. “Es crucial apoyar los principios que sustentan a Europa: que las fronteras no se pueden alterar por la fuerza; que los criminales de guerra no deben eludir la justicia; y que el agresor debe pagar plenamente por la guerra que inició”, remarcó.